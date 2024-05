Orbán Viktort a főnökéhez küldték – Éles bírálatokat kapott a kormányfő

Deutsch Tamás és Magyar Péter nélkül vitáztak európai parlamenti választási listavezetők. Dobrev Klára szerint Orbán Viktornak szólnia kellene a "főnökének", hogy hagyja abba a háborút.

Pénteken este a Kongresszusi Központban rendezte meg a Partizán az EP-listavezetők vitáját, ahova összes olyan pártot és pártszövetséget meghívták, amelyeknek a támogatottsága a közvélemény-kutatások legfrissebb becslései átlagában meghaladja a 3,5%-ot.

A meghívást elfogadta és a vitán részt vett

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje,

Donáth Anna, a Momentum jelöltje,

Le Marietta, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje,

valamint Toroczkai László, a Mi Hazánk jelöltje.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Párbeszéd európai parlamenti listavezetője. Fotó: MTI/Mészáros János

Gulyás Márton műsorvezető az esemény elején emlékeztetett arra, hogy miért csak négyen vannak jelen a vitán.

A Fidesz listavezetője, Deutsch Tamás pár nappal ezelőtt jelezte, hogy nem vesz részt. A Tisza Párt listavezetője, Magyar Péter pedig a vita előtt pár órával telefonon jelezte, hogy szintén nem fogadja el a meghívást

– mondta a Partizán műsorvezetője, akinek mondataira reagálva a közönség mindkét politikust kipfujolta.

Nyitóbeszédekben Donáth Anna azt mondta, szerinte Cseh Katalinnal bebizonyították az elmúlt öt évben, az Európai Parlamentben lehet érdemi ellenzéki munkát végezni. Ők harcolták ki, hogy függesszék fel a magyar kormánynak járó uniós támogatásokat és munkájuk folytatásához kérte a választók támogatását.

Dobrev Klára arról beszélt, hogy az utóbbi években a DK-s árnyékkormány miniszterelnökeként dolgozott, és hogy nem fél a vitától. „Pontosan ugyanazt gondoltam öt éve és öt hónapja” – mondta, majd megjegyezte: nem meglepetés, hogy a Fidesz nincs ott a vitán.

Deutschot nem nagyon vártuk ide. Az, hogy Magyar Péter is ilyen bátortalan, az azért meglepett engem.

– fogalmazott, majd beszéde végén megjegyezte: olyan képviselőket akarnak küldeni az EP-be, akik erősíteni akarják Európát, és nem gyengíteni.

Toroczkai László tisztességtelennek tartja a választókkal szemben, hogy Deutsch és Magyar nem vett részt a vitán. Azt mondta, már a Mi Hazánk Mozgalom alapításakor rögzítették, hogy minden választás előtt kötelező részt venni a vitán, és el kell menni olyan helyre is, ami kifejezetten nem baráti vagy kifejezetten ellentétes nézeteket vall, mint a pártjuk.

Uniós pénzek

Az első kérdés az uniós forrásokra vonatkozott, amellyel kapcsolatban Donáth Annát kérdezte először Gulyás Márton. A Momentum politikusa elmondta: mindenfélét megkaptak, hazaárulónak nevezték őket amiatt, hogy támogatták a jogállamisági mechanizmust, de büszkék arra, amit véghez vittek. „A nyomást fenn kell tartani Európából” – mondta.

Dobrev Klára ezzel kapcsolatban azt mondta: le kell szögezni, hogy Orbán Viktor az egyetlen felelős azért, hogy nem jönnek a pénzek.

Le Marietta azt mondta, hogy a lopás nem állt meg, és szerinte a probléma, hogy a brüsszeli előírások nem elég erősek ahhoz, hogy számon kérjék őket Magyarországon.

Toroczkai László szóvá tette: szerinte nem a Momentum sikere az, hogy sikerült visszatartani a pénzeket. Mint mondta, már 2007-ben, a Lisszaboni szerződés aláírása idején kiderült, hogy az unió nem demokratikusan jár el, mivel akkor az írek leszavazták az egyezményt, de később mégis „lenyomták a torkukon”. Szerinte az unió azóta is bünteti a renitens tagállamokat, ez zajlik Magyarország ellen is, és gyakorlatilag jogellenesen tartják vissza a pénzeket, miközben a magyar adófizetőknek ugyanúgy be kell fizetniük a Magyarországra eső részt az unió közös kasszájába.

Az úgy nem járja, hogy Önök azért lobbiznak, hogy visszatartsák az uniós pénzeket, de közben nem mondják azt, hogy mi se fizessünk be

– mondta, majd megjegyezte: nem kérdés, hogy a Fidesz lop és korrupció van Magyarországon, de az nem igaz, hogy az összes uniós pénzt el tudja lopni a Fidesz.

Európának stratégia autonómia kell?

Dobrev szerint kell önálló védelmi erő és hadiipar Európában, de kell önálló élelmiszerbiztonság is szerinte, erre a Covid ráerősített. Központosítottabb külpolitika és gazdaságpolitika kell,

ha nem egy pökhendi miniszterelnökünk lenne, akkor a magyarok hangja is érvényesülhetne a világban, tette hozzá.

Ezután következett Toroczkai László, aki azt mondta, több pólusúvá alakul a világrend, ami jelenthet világháborús veszélyt, de jelenthet lehetőséget a nemzetgazdaság számára, ami nem a globalista gazdaságpolitikát követné. Ha ezt nem tudjuk megteremteni, akkor úgy járunk, mint az unió a kreativitás, az innováció hiánya miatt.

Az egyik legfontosabb kérdés Donáth szerint, hogy hol képzeljük el Magyarországot és Európát a világban. Ha Európa lemond arról, hogy birodalomként tekint magára, akkor nem arról lesz szó, hogy egyáltalán labdába tud-e rúgni, hanem mindenki elmegy mellettünk.

Háború - Orbán Viktort a főnökéhez küldték

Nem lesz háború, magyar embereket nem visznek harcolni. Minden egyéb állítás Orbán Viktor hazugsága, és ne higgyék el neki

– mondta a következő blokkban Dobrev Klára, amikor az Oroszország elleni uniós szankciókról kellett véleményt mondania a résztvevőknek.

Le Marietta szerint a Robin Hood alap keretében kellene szétosztani a lefoglalt orosz vagyonokat, és kifejtette azt is, hogy fontos Ukrajna támogatása.

Az agresszor által indított háború nem áll meg a határoknál és nem jó, amikor az oroszok ott állnak az ajtóban – jelentette ki Donáth.

Toroczkai közben gyorsan rávágta, hogy a szankciók szerinte ártanak Magyarországnak. Dobrev Klára szerint viszont a szankciók elsősorban Oroszországnak ártanak és

Orbánnak szólnia kellene a főnökének, hogy hagyja abba a háborút.

Abban a pillanatban vége lesz a háborúnak. Dobrev szerint egy háborúpárti miniszterelnök van Európában: Orbán Viktor.

A szankciók hasznosságával egyetértett Le Marietta és Donáth is.

A magyarok fizetése éri a legkevesebbet az EU-ban

Le Marietta szerint hibás az az elgondolás, hogy akkor nem lesz korrupt a kormány, ha befagyasztják az uniós pénzeket, hiszen azok arra lennének jók, hogy nyugati színvonalra felzárkózhassunk.

Dobrev Klára szerint Orbánnál kell lobbizni ahhoz, hogy ezek a pénzek megjöjjenek. Soha annyi pénz nem jött az unióból az elmúlt évtizedben, így sikerült elérnie a kormánynak szerinte, hogy a magyarok fizetése éri a legkevesebbet az EU-ban.

Donáth szerint az unió nemcsak békét ígért, hanem jólétet és biztonságot is. A Momentum Európa-képében is benne van, hogy az anyagi minimumot meg kell teremteni, de a pénzeket egyelőre fejlesztésekre kapja az ország. A fizetéseket a kormánynak kell megoldania.

Digitális szabályozás

Toroczkai László szerint a Meta úgy tiltotta le őt, hogy a nevét se lehet leírni a Facebookon. A digitális szabályozásról szóló vitában azt is közölte: úgy véli, a baloldalt és Magyar Pétert tolja az algoritmus.

Donáth Anna azt mondta, azért született a digitális szólásszabadságról szóló szabályozás, hogy ne mehessen kontroll nélkül az agymosás és a gyűlöletbeszéd, hogy ezért felelősséget kelljen vállalni. Saját sikereként éli meg a szabályozást a Momentum listavezetője, mert, mint fogalmazott, „nincs több sorosozás és dollárbaloldalozás a Bogyó és Babóca közben”.

Le Marietta egyetért azzal, hogy a nagy techcégeket szabályozni kell, és felvetette, hogy a Pegazus-ügyet újra elő kell venni, számon kell kérni az EP-n, hogy miért használhatnak kémszoftvereket újságírók ellen. Dobrev is veszélyesnek tartja a multik túlhatalmát, jelezte, az EU egységes fellépése kell megfékezésükhöz.