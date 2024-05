Egy budai villa ára – Szerintünk ki fogja találni, hogy melyik márkájú Magyarország legdrágább használtautója

Papíron egy kicsi és öreg, de patika állapotú Fiatért fillérre félmillárd forintot kérnek, de valójában vélhetően nem eladó. Az igazi első autó sem olcsó. Egy pofás budai villa árából jön ki.

A Pénzcentrum írta meg, hogy 360 millió forintért hirdetik Magyarország legdrágább eladó használt autóját. A különleges Mercedes G-osztály egy limitált kiadás, az első darab a 99-es szériából. De mint kiderült, a top 5-ben szintén a csillagos márka modelljei vannak, legnagyobb részt szintén G-osztályok, csak az ötödik legdrágább, "mindössze" 208 millióért árult luxusautó egy Maybach S-osztály. Cikkünkben megnéztük azt is, mennyibe kerülhet lízingelni egy luxusautót manapság Magyarországon.

Oldtimer Fiat500 Fotó hasznaltauto.hu

Rengeteg 100 millió forint feletti értékű Ferrari kapott magyar rendszámot, de Aston Martin és Lamborghini terepjáró is akad a toplistán. A tehetősebb rétegek kedvenc luxuslimuzinja a Mercedes S-osztály, de a luxusterepjárók és a méregdrága sportkocsik is szépen fogynak. Viszont tévedés azt hinni, hogy ezeket az autókat kápéra veszik, sőt: az igazi nagyágyúk már úgy gondolkodnak, hogy ameddig a bank pénze pihen (mondjuk egy autóban), addig az övék tud dolgozni a befektetésekben. Piaci forrásaink is megerősítették, hogy a legritkább esetben vásárolnak készpénzre ilyen drága autókat, sőt, jellemzően nem is magánszemélyek, hanem cégek veszik őket.