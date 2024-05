Így reagált a Sándor-palota Dobrev Klára vádjaira – Visszavágnak a DK-nak?

Nem sokkal az után, hogy Dobrev Klára, a DK EP-képviselője és listavezetője szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette, Sulyok Tamás ügyvédként a kétezres évek elején termőföldet játszott külföldi kézre, és ezért lemondásra szólította fel, reagált a vádakra a Sándor-palota.

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök több, mint 10 éve nem gyakorolja ügyvédi hivatását. Ügyvédi tevékenysége során mindenben a hatályos jogszabályoknak és ügyvédi esküjének megfelelően járt el. Dr. Sulyok Tamásnak nincsen takargatnivalója. Törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre

– írta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Sándor-palota.

Hozzátették: „az államfő állampolgárként, jogászként, alkotmánybíróként és a testület elnökeként is bízott, és bízik most is a magyar igazságszolgáltatás rendszerében”, utalva arra, hogy Dobrev Klára csütörtökön átadja a DK által megszerzett iratokat az ügyészségnek, majd a sajtónak is – idézi a 24.hu.

A köztársasági elnök hivatala szerint „az államfő a mesterségesen felkorbácsolt politikai hangulat ismeretében nem lepődik meg a személyét ért támadáson, egyúttal az elhangzott rágalmakat a választási kampány részének, mindazonáltal rendkívül tisztességtelennek tartja, és határozottan visszautasítja.” A rágalmazóval szemben a Sándor-palota megteszi a megfelelő jogi lépéseket, írták.