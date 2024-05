Átadták a Hell Energy 80 milliárd forintos beruházását

Nulláról indult – ma már 18 éves a márka, 15 éve működik a gyára, 5 kontinensen érhető el, naponta akár 18 millió ital készül. A HELL gyára a világ legnagyobb óriásává nőtte ki magát.

Az új gyárrész átadása után már 77,11 hektáros (771.100 négyzetméteres) területen fekszik a HELL gyárkomplexuma. Ez azt jelenti, hogy az egyazon tulajdonossal rendelkező, hazai vállalatcsoport üzemelteti a világ legnagyobb modern óriásgyárát, amely alumínium italos dobozokat gyárt és tölt egy helyszínen. A megnövekedett gyártási kapacitásnak köszönhetően, évente akár 4 milliárd italos dobozt és 6 milliárd darab töltött készterméket tudnak előállítani.

Fotó: TV2/Tények

A HELL ENERGY a világ egyik leggyorsabban fejlődő FMCG márkája, amelyet gyors sikere és robbanásszerűen bővülő export piaca is jól bizonyít. A 100 százalékban magyar brand 2006-ban született és 2010-re Magyarországon piacvezető lett, a nemzetközi energiaital-piacon pedig – mára több mint 60 országból álló exportpiaccal – meghatározó szereplővé vált. Az energiaital szektorban egyedüliként mondhatja el magáról, hogy erős márkával, elérhető áron kínált, széles termékpalettával, valamint saját tulajdonú modern töltőüzemmel és alumínium italdobozgyárral rendelkezik, ami páratlan stratégiai pozíciót jelent globális szinten is.

A HELL sikertörténete újabb mérföldkőhöz ért: a vállalat újabb, a legkorszerűbb technológiával felszerelt gyáregységet nyitott meg május 24-én Szikszón, amelyet a HELL Ipari Parkjában avattak fel egy ünnepélyes megnyitó keretein belül. A frissen átadott új résszel, immáron 77,11 hektáros területen fekszik a HELL óriásgyára, amely új szintre emelte a HELL gyártási tevékenységét, hiszen így évente akár 10 milliárd italos dobozt is képesek kezelni, ebből 4 milliárd dobozt és 6 milliárd darab töltött készterméket tudnak előállítani. Ez azt jelenti, hogy naponta akár 31 millió alumíniumdobozt tudnak mozgatni, ebből 13 milliót gyártani és 18 milliót tölteni. Ráadásul az újonnan átadott gyárkomplexum mostantól alkalmas az 500 mililiteres alumíniumdobozok gyártására is, amely tovább bővíti az így is széles termékválasztékot.

Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy megnyithatom az új gyárrészünk kapuit, amely nem csupán egy épület felavatása, hanem egyben egy új korszak kezdete is, ahol az alumínium italdobozgyártás és töltés egy épületen belül zajlik. Az iparágban ez a legkorszerűbb és leghatékonyabb működési modell, ahol a versenyképesség és a fenntarthatóság szorosan összekapcsolódik a környezetvédelemmel

– mondta el Csereklye Barnabas, a HELL ENERGY Magyarország Kft. ügyvezetője. Majd hozzátette: a vállalat mára több mint 1500 magyar család megélhetését biztosítja, amelyhez a most átadott gyárrész további 240 új munkahely létrehozásával fog hozzájárulni.

Fotó: TV2/Tények

A gyármegnyitón a HELL alapításának 18. évfordulójáról is megemlékeztek, kiemelve a cégcsoport gyors növekedési dinamikáját és a folyamatosan bővülő, kiváló minőségű termékkínálatát. A zászlóshajó márka jelenleg 10 országban tölt be piacvezető pozíciót. Az energiaitalokon kívül, a cégcsoport portfoliójában többek között helyet kapnak a XIXO Magyarország piacvezető jegesteái és üdítőitalai, a vitaminokkal dúsított SWISS üdítőitalai, és a FloeWater alatt futó prémium minőségű víz is. Ezen kívül a portfólió részét képezik az 5 országban piacvezető HELL Ice Coffee jegeskávéi és a 2023-ban debütált, 100%-ban magyar tej felhasználásával készülő Sunnywood Farms tejitalok is.

A cégcsoport összes terméke a legmagasabb szintű élelmiszeripari szabályok betartásával, kiváló alapanyagok felhasználásával, tartósítószer, mesterséges színezékek és aszpartam nélkül készül.