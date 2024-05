Rajzfilmes Tiktok-sztár lett Erzsébet, a híres ATV-s betelefonáló

Egészen zseniális animáció készült az ATV Fórum című műsorában elhangzott, nagyon érdeeks párbeszédből, amely a műsorvezető és egy Erzsébet nevű betelefonáló között zajlott le.

A Mandiner a televíziós eseményről úgy tudósított, miszerint az év betelefonálását élte át az ATV műsorvezetője, nem is bírta nevetés nélkül. Az indok: a betelefonáló sokadik próbálkozásra sem értette meg, hogy már élő adásban van.

A képünk illusztráció Foto 123rf.com

Erzsébet a beköszönés után bele is vágott mondandójába, azonban egy ponton megzavarodott és arról érdeklődött a műsorvezetőnél, hogy hallják-e őt egyáltalán. Szlazsánszky Ferenc műsorvezető többször is megnyugtatta a hölgyet, miszerint tisztán és érthetően lehet hallani, ám a hölgy továbbra is csak köszöngetett neki.

„Háló, én vagyok az, Erzsébet vagyok” – mondta nem egyszer a hölgy, amire a műsorvezető reakciójában kifejtette, hogy ne a tévére figyeljen, hanem a telefonjára, mert ilyenkor a tévét le kell halkítani. „Erzsébet vagyok és András után jöttem volna” – magyarázta a betelefonáló.

„Nem volna, hanem jött is. Ez a szép az egészben, hogy mi itt az ATV-nél megtartjuk az ígéretünket”

– válaszolt Szlazsánszky Ferenc műsorvezető, akinek próbálkozásai ellenére nem sikerült megoldani a problémát, a hölgy továbbra is fogadkozott, hogy őt Erzsébetnek hívják és András után következik. Szlazsánszky egy darabig hallgatta, majd elnevette magát a helyzeten.

A Nap Híre számolt arról, hogy Szlazsánszky Ferenc, az ATV műsorvezetője egy mókás videót tett közzé az egészről a TikTok-oldalán, mégpedig azzal a címmel, hogy "Az év betelefonálója". A beszélgetésből most rajzfilmes animációt készítettek, amely egészen zseniális lett, és amely szintén a Tiktokon terjed. A rajzfilmet a műsorvezető kiposztolta.