Őket díjazták az üzleti élet Oscar-gálájaként számon tartott Év Menedzsere Díjátadón

A Menedzserszövetség május 25-én, immáron 29. alkalommal rendezte meg legfontosabb és legkülönlegesebb társasági eseményét, az üzleti élet Oscar-gálájaként számon tartott Év Menedzsere Díjátadót. A közel 35 éves szervezet több mint 330 vendéggel együtt ünnepelte az üzleti élet kiválóságait a Budapest Marriott Hotelben.

A Menedzserek Országos Szövetsége a védjegy oltalom alatt álló Év Menedzsere Díjakkal pozitív vezetői mintát mutatva, fontos feladatának tartja, hogy a felső vezetők érdekképviselete mellett felhívja a figyelmet kiemelkedő munkájukra és a gazdasági, valamint társadalmi életben betöltött fontos szerepükre.

Fotó: Pejkó Gergő fotóművész

„Nagy örömünkre szolgál, hogy immáron 29. alkalommal adhatjuk át 8 különböző kategóriában a legkiválóbb vezetőknek járó kitüntetést, köztük az Év Menedzsere díjat, mely joggal tekinthető a magyarországi üzleti élet Oscarjának. Ez egy olyan elismerés, melyet olyan kiemelkedő első számú vezetőnek ítélünk oda az előző évben elért kimagasló üzleti és vezetői eredményei alapján, aki a pályája során nem kizárólag az üzleti sikereket helyezte előtérbe, hanem hosszú évek alatt olyan társadalmi felelősségvállalásról tett tanúbizonyságot, mely példaértékű lehet mindenki számára. Megtiszteltetés számomra, hogy a Menedzserszövetség elnökeként idén Jelasity Radovánnak adhattam át ezt a díjat. Az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a magyarországi üzleti élet meghatározó alakja, aki jelentős nemzetközi karriert futott be. A kimagasló vállalati eredmények mellett, aktív előmozdítója volt annak, hogy a bank és a bankolás emberközelivé váljon, olyan szervezeti kultúrát építve, amiben nemcsak az ügyfél, de a dolgozói elégedettség is kimagasló. Ezúton is gratulálok neki és valamennyi kitüntetettnek! Minden díj méltó helyre került, és nagy büszkeség, hogy idén is ilyen példaértékű vezetőkkel emelhettük tovább az Év Menedzsere díjak és a Gála presztízsét.” – mondta el Kapitány István, a Menedzserszövetség elnöke.

„Minden év fénypontja az Év Menedzsere Díjátadó Gálánk, melyre fél évig készülünk a jelölési és kiválasztási folyamatot is beleértve. Ez az eseményünk lehetőséget ad arra, hogy tagjainkkal együtt ünnepeljünk minden közép- és felső vezetőt az elmúlt évben végzett fantasztikus munkájukért, és külön megköszönjük a munkásságát 8 kiemelkedő utat bejárt vezetőnek, az Év Menedzsere díjak kitüntetettjeinek. Azoknak a fiatal tehetségeknek, akik alázatos munkájuk, vezetői kvalitásuk és előremutató látásmódjuk alapján a jövő vezetőivé válhatnak, azoknak a top menedzsereknek, akik kimagaslóan sokat tesznek a környezettudatos fejlesztésekért, a fenntartható fejlődésért vagy az innovációért és a társadalomért, valamint olyan életutakra hívjuk fel a figyelmet, mellyel segítjük a modern, európai vezetési kultúra megerősítését Magyarországon.” – nyilatkozta Buday Kollárik Tímea, a Menedzserszövetség ügyvezetője.

A 2023-as Év Menedzsere Díjak kitüntetettjei és a díjak átadói:

A Menedzserszövetség Év Menedzsere Díj 2023. évi kitüntetettje Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója. A díjat Kapitány István, a Menedzserszövetség elnöke adta át.

A Menedzserszövetség és a Gránit Bank közös Év Menedzsere Életműdíj 2023. évi kitüntetettje Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A díjat Hegedüs Éva, a Gránit Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója adta át.

A Menedzserszövetség és a Bayer Hungária közös Év Női Menedzsere Különdíj 2023. évi kitüntetettje Juvancz Beáta, a BlackRock ügyvezető igazgatója. A díjat Kárpát Krisztina, a Bayer Hungária Kft. ügyvezető igazgatója adta át.

A Menedzserszövetség és a Shell Hungary közös Év Menedzsere a Társadalomért Különdíj 2023. évi kitüntetettje Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. ügyvezető igazgatója, a budapesti iroda vezetője. A díjat Istenesné Solti Andrea, a Shell Hungary zRt. igazgatóságának elnöke adta át.

A Menedzserszövetség és a Volkswagen közös Kék Innovációs Különdíj 2023. évi kitüntetettje Jamniczky Tímea, a JCDecaux Hungary vezérigazgatója. A díjat Papp Zoltán, a Porsche Hungaria Kft. Volkswagen PKW márkaigazgatója adta át.

A Menedzserszövetség és a D.A.S. LegitiMo Jogvédelmi Biztosító közös Év Fiatal Menedzsere Díj 2023. évi kitüntetettje Szabados Márk, a Mogyi Kft. ügyvezető igazgatója. A díjat Szabó György, a D.A.S. LegitiMo Jogvédelmi Biztosító Zrt. vezérigazgatója adta át.

A Menedzserszövetség és a Linde Gáz Magyarország közös Év Menedzsere a Környezettudatos Gazdaságért Különdíj 2023. évi kitüntetettje Simon Anita, az ALTEO Nyrt. fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese. A díjat Hegedüs Ákos, a Linde Gáz Magyarország Zrt. vezérigazgatója adta át.

A Menedzserszövetség és a Foxconn Csoport közös Jövő Menedzsere Különdíj 2023. évi kitüntetettje Fazekas Bálint, az Euronics / Vöröskő Kft. tulajdonos-ügyvezetője. A díjat Németh Gábor, a Cloud Network Technology Kft. divízióvezetője adta át.

A Menedzserszövetség közel 15 partnerszervezete, a Szövetség elnöksége és ügyvezetése, valamint a Jelölő Bizottság elnöke, Dr. Beck György és a Bizottság tagjai, az elmúlt év díjazottjai tették meg ajánlásaikat mind a 8 kategóriában.

Mint minden évben, az ajánlásokat titkosan kezelte az ügyvezetés a jelöltek tudta nélkül, és összeállították a háttéranyagokat a Jelölő Bizottság részére. A Bizottság pontozása alapján kategóriánként 3 jelölt került a Menedzserszövetség elnöksége elé, rangsorolás nélkül. Az elnökség pedig titkos szavazással döntött idén is arról, hogy kategóriánként – fél éves jelölési és döntési folyamatot követően – kik lettek a 2023-as év legkiválóbb vezetői, a legjobbak legjobbjai.

Az idei évben a gála jótékonysági tombolasorsolásának kedvezményezettje a Magyar Paralimpiai Csapat volt.

MENEDZSEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE háttérinformáció

A felelős vezetők közössége

TAGJAINK

· példamutató vezetők, kortól, nemtől és beosztástól függetlenül

· elsősorban önmagukat, csak másodsorban vállalataikat képviselik

· tudnak és akarnak egymásért, a társadalomért és a fenntartható jövőért tenni

KÜLDETÉSÜNK

· a vezetők szakmai fejlődésének támogatása

· a vezetők elismertségének növelése

· a vezetők sikereinek és láthatóságának erősítése

MISSZIÓNK

· a következő menedzser generáció mentorálása

· a női vezetők egyenlő esélyeinek támogatása

· a kiemelkedő teljesítményű menedzserek elismerése

ÉRTÉKEINK

· értékalapú hazai és nemzetközi kapcsolatok

· egymást építő és támogató közösség

· értékteremtő szakmai és networking programok

A MENEDZSERSZÖVETSÉG SZÁMOKBAN

· közel 400 tag – 50% női vezető

· évente több mint 80 fiatal vezető fejlesztése

· közel 30 éve az Év Menedzsere Díjak átadása

A Menedzserek Országos Szövetségének weboldala: menedzserek.hu

Menedzserszövetség 29. Év Menedzsere Díjátadó Gála 2024 -Díjazottak háttéranyag

A Menedzserszövetség Év Menedzsere Díj 2023. évi kitüntetettje Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.

A bajai születésű közgazdász tanult Budapesten, Belgrádban és Chicagóban, dolgozott Frankfurtban a Deutsche Banknál, a McKinsey-nél és a szerb jegybanknál, melynek hat éven át az elnöke is volt.

2011-ben vette át az Erste Bank vezetését, amikor a magyar bankszektor valaha volt legnagyobb veszteségével, közel mínusz kétszázmilliárd forinttal zárták az évet. Innen szép nyerni! – vallotta a vezető, és jól felépített stratégiájának köszönhetően – melynek egyik elemeként minden évben végrehajtottak egy-egy sikeres felvásárlást, a Citibank lakossági üzletágától a Commerzbank magyarországi leányvállalatáig –, 2023-ban a bank 115 milliárdos rekordnyereséggel zárt.

Aktív előmozdítója volt annak, hogy a bank és a bankolás emberközelivé vált. Az Erste szakított a merev pénzintézeti kultúrával. Mindenki tegeződik, a nyakkendőt a póló váltotta fel; és ahogyan másoknak, úgy az elnök-vezérigazgatónak sincs saját szobája vagy tárgyalója, együtt, egy szobában ül a kollégáival. A kantinban pedig bárki ebédelhet, kávézhat vele.

A dolgozói elégedettség, melyet a 90%-os részvétellel bíró felmérés igazol vissza, alapja annak, hogy az ügyfelek is elégedettek a kiszolgálással, és természetesen a nap végén a tulajdonosok is.

Az évek során sikerült rég lerombolt hidakat is újjáépítenie az egymással versengő bankok, valamint a pénzintézetek és a kormány között is. Kezdeményezője volt a kormány, az Erste és az EBRD közötti megállapodásnak, amely beindította a hitelezést, és segítette a gazdaság növekedését.

A Bankszövetség elnökeként végig fenntartotta a párbeszédet a kormány és a szektor között.

Kezdeményezésének köszönhetően olyan közös jótékonysági programokat indított be, mint a Véradók hete, amivel a bankszféra összefogásának erejét is sikerült bizonyítani – a külvilágnak és maguknak is.

Mottója: „Összeveszni mindenki tud, ennél egyszerűbb dolog nincs is, kompromisszumot találni az az igazi siker!”

A Menedzserszövetség és a Gránit Bank közös Év Menedzsere Életműdíj 2023. évi kitüntetettje Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

1970-ben kezdte meg karrierjét kutatás-fejlesztési területen a Richternél, vegyészmérnöki és mérnök-közgazdász végzettséggel. Több mint fél évszázada dolgozik a cégnél, amelyet csak mexikói és londoni megbízatásai szakítottak meg.

A Richter vezetésére 1992-ben kérték fel, amikor a KGST piacok összeomlása miatt súlyos gazdasági nehézségekkel küzdött a cég. Nem csupán a csődöt kerülte el vezetésével a társaság, de az egyik legjelentősebb magyarországi központú multinacionális vállalattá nőtte ki magát.

Nevéhez kötődik az 1994-es tőzsdére lépés, amelynek köszönhetően a Richter megőrizte függetlenségét, és az egyik legfontosabb blue chip papírrá vált a Budapesti Értéktőzsdén. Irányítása alatt nem csupán a keleti piachálózat, hanem azt követően Nyugat-Európában, Latin-Amerikában, sőt Kínában és Ausztráliában is leányvállalati hálózat épült ki, melynek köszönhetően globálisan kiemelkedő nőgyógyászati portfóliót hozott létre.

Szintén az ő munkásságának köszönhető a K+F tevékenység megőrzése és megerősítése is. Ennek egyik leglátványosabb eredménye az Amerikában „blockbuster” termékké vált originális antipszichotikum sikere, amely több mint 500 millió USD szellemi árbevételt eredményezett.

Vezetése alatt született döntés a gyógyszeripar leggyorsabban növekvő szegmensét képviselő biotechnológiai területre való belépésről is.

25 éven át a Richter vezérigazgatója, majd 7 évig a vállalatigazgatóságának elnöke. 2024 márciusa óta a társaság Örökös Tiszteletbeli Elnöke.

A kimagasló gazdasági eredményekért, valamint a hazai innovációs tevékenység elősegítéséért végzett munkájáért többek között Széchenyi Díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével és a Figyelő az Év embere Díjjal ismerték el.

Mottója: „Egy cég igazi értéke az ember.”

A Menedzserszövetség és a Bayer Hungária közös Év Női Menedzsere Különdíj 2023. évi kitüntetettje Juvancz Beáta, a BlackRock ügyvezető igazgatója.

Az amerikai Temple egyetemen tanult Tokióban és Philadelphiában. Későbbi tanulmányait a top Ivy League üzleti egyetemen, a Whartonon folytatta.

Pályafutása során a Magyar Nemzeti Bankban eltöltött 2 éven kívül alapvetően nagy amerikai cégek hazai képviseletén dolgozott, melyekhez jellemzően a magyarországi alapításának első évében csatlakozott.

Dolgozott az Arthur Andersennél, a Boston Consulting Groupnál és kulcsfontosságú közreműködőként részt vett a Morgan Stanley budapesti irodájának kialakításában és stratégiai irányításában is. Budapest mellett Londonban és New Yorkban is irányított csapatokat.

2022-ben csatlakozott ügyvezető igazgatóként a BlackRockhoz, a világ legnagyobb vagyonkezelő cégéhez, első magyarként az iroda élén. Az „innovációs központként” aposztrofált budapesti iroda, 1000 alkalmazottal tökéletesen pozícionált ahhoz, hogy részese legyen a mesterséges intelligencia és az adattudomány legújabb fejleményeinek.

Szenvedélye a jövőkép formálása és annak megvalósítása; meggyőződése pedig, hogy meg kell találnunk hazánk számára is a kitörési lehetőségeket. Női vezetőként kiemelten fontosnak tartja az együttműködést, és az eredmények eléréséhez szükséges konfliktus kerülő megoldásokat. Megtanulta értékelni a különbségeket és a sokszínűség lelkes támogatójává tette amikor látta, hogy a sikerhez mennyi összetevőre van szükség.

3 évig volt a SOS Gyermekfalvak Magyarország kuratóriumának elnöke, majd 2021-ben a Children’s Villages International alelnökévé választották. Támogatja a STEM oktatást az általános iskolától az egyetemig és a középiskolás lányokat a STEM-tanulmányokra ösztönzi. Három, most már 18 évesnél idősebb gyermek büszke édesanyja. Küldetésének tartja, hogy visszaadjon a társadalomnak és ezen a területen is minél nagyobb hatást érjen el.

Mottója: ”Valami új, egy kevésbé járt út.”

A Menedzserszövetség és a Shell Hungary közös Év Menedzsere a Társadalomért Különdíj 2023. évi kitüntetettje Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. ügyvezető igazgatója, a budapesti iroda vezetője.

25 éve lojális munkatársa a Morgan Stanley vállalatnak, és tizenharmadik éve vezeti a budapesti irodát, a magyarországi leányvállalat ügyvezetőjeként. A Morgan Stanley a világ egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltató cége, melynek budapesti irodája közel 3000 főt alkalmaz informatikai, pénzügyi, kvantitatív modellezési és kockázatkezelési területeken.

A cég egyik alapértéke, szellemisége világszerte: a „Give Back”, azaz visszaadni a közösségeknek, amely az Ő életének is fontos része. 4 éve kurátora cége londoni székhelyű alapítványának, amely az évek során mintegy 20 magyarországi szervezet céljait támogatta több száz-millió forint értékben.

Személyes vezetésével a Morgan Stanley immár 5 éve a Polgár Judit Világsakk Fesztivál főtámogatója.

Több mint 10 éve a súlyos beteg gyermekek kívánságait teljesítő Csodalámpa Alapítvány egyik nagykövete, amiért elnyerte a BusinessCoach „Jobb vezetők, jobb világ” díját. 3 éve a fogyatékkal élők munkába állását és önálló életvitelét támogató Salva Vita alapítvány kuratóriumi elnöke is. Doktori címét pénzügyi informatika területén szerezte, a BME Pro Facultate díját is elnyerte.

Rendszeresen oktat budapesti egyetemek mellett a Torontói Egyetemen, illetve külföldi egyetemeken tanuló, tehetséges magyar diákokat mentorál.

Az ÉrMe keresztény vezetők közösségének aktív tagja, cégénél a heti imaközösség egyik alapítója. Feleségével 19 éve házasok, és 2 tizenéves gyermekük nevelése mellett rendszeresen szolgálnak plébániájukon, valamint a Két Igen alapítványnál párkapcsolat-gazdagító programokon mentorpárként segítik a kapcsolatok elmélyítését és örömtelibbé tételét.

Mottója: „Give Back – az üzlet több, mint profit.”

A Menedzserszövetség és a Volkswagen közös Kék Innovációs Különdíj 2023. évi kitüntetettje Jamniczky Tímea, a JCDecaux Hungary vezérigazgatója.

A Közgazdasági egyetem elvégzését követően pénzügyi területen kezdte karrierjét. Alig 3 év után egy holland tulajdonú cég gazdasági igazgatója lett, majd 7 évvel később a Telekomnál folytatta karrierjét, a T-System stratégiai menedzsment tagjaként. 15 éve a világ vezető outdoor vállalatának, a JCDecaux Hungary Zrt. vezérigazgatója.

Irányítása alatt a magyar outdoor piacot az óriásplakát túlsúlyos állapotból egy innovatív, digitalizálódó, többféle hirdetési megoldásokat felvonultató, a városok szépítését és kényelmét szolgáló piaccá alakította. 7 évvel ezelőtt ​ ​kortárs művészetek iránti elköteleződése keltette életre az egyedi és innovatív „Álljon meg egy novellára” szépirodalmi pályázatot. A 2023-as év minden szempontból a legek éve lett a vállalat számára: rekordbevétellel és nyereséggel, valamint soha nem látott érdeklődéssel az innovatív megoldások iránt.

2021-ben -a díj 20 éves történetében első magyar nőként- megkapta a világ első számú üzleti díjának tartott The Stevie Awards díjat, a Keresd a galambot projekttel, kommunikáció és marketing kategóriában. Felkerült a Forbes legbefolyásosabb magyar nők, valamint a Marketing és Média Legbefolyásosabb emberek a médiában Top50 listájára.

Szakmai irányítása alatt indult el az a kezdeményezés, mely során a vállalat saját felületein támogatja non-profit szervezetek kampányait.

Egy évtizede az UNICEF Magyarország kuratóriumának elnöke, és szabadidejében magánemberként támogatja a szervezetet.

Munkája mellett pár éve saját szerelemprojektbe kezdett, újrahasznosított pamut fonalak felhasználásával design termékeket készít édesanyja bátorítására, ami többek között nyugdíjasoknak biztosít munkát. Minden szakmai kihívás és eredmény ellenére, legnagyobb büszkesége a fia.

Mottója: „Munkáltatóként olyan körülményeket kell biztosítani, ami megteremti a „hovatartozás érzést”, ami bölcsője az innovációnak; és amiben a cég, valamint az egyén is a legjobb teljesítményét tudja nyújtani.”

A Menedzserszövetség és a D.A.S. LegitiMo Jogvédelmi Biztosító közös Év Fiatal Menedzsere Díj 2023. évi kitüntetettje Szabados Márk, a Mogyi Kft. ügyvezető igazgatója.

Csomagoló diákként kezdte meg pályafutását a közel 35 éve alapított, 100%-ban magyar tulajdonú, bajai Mogyi Kft.-nél. Később főállású területi képviselőként, beszerzőként, gyártmány fejlesztőként dolgozott. Exportmenedzserként külföldi cégek krízis menedzselésében, leányvállalatok alapításában, go-to-market stratégiák alkotásában és a HQ érdekeinek külföldi érvényesítésében szerzett tapasztalatot.

2012-ben a román leányvállalat ügyvezetőjeként válságot kezelt, kereskedelmi stratégiát fejlesztett, és BI alapú kontrolling rendszert épített.

2014-ben a cégcsoport kereskedelmi- és marketing igazgatójává nevezték ki, hozzá tartozott még a logisztika, a külföldi leányvállalatok teljes körű menedzselése, két évvel később pedig a cég beszerzési feladatai is.

2021 óta ügyvezetőként építi tovább a vállalatot, amely már Európa 31 országában van jelen termékeivel. Évente 10.000 hektáron termett 25.000 tonna étkezési napraforgót és popcornt vásárol, így Magyarország étkezési napraforgó-mennyiségének a 90%-át a cég üzemében dolgozzák fel.

Sikeresen kezelte a COVID és az ukrán háború okozta válságokat; vezetésével a vállalat jelentős árbevétel és eredményesség javulást ért el az elmúlt években.

Több mint két éve segíti a céggel az Amigos a Gyerekekért alapítvány munkáját a Bethesda Gyermekkórházban. 2023 karácsonyán közel 150.000 zacskó terméket ajánlottak fel rászoruló családoknak, amelyeket a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségével osztottak szét országszerte.

A cég több egyesületen, szervezeten keresztül támogat gyerekeket, fiatalokat már több mint három évtizede. Jellemzően lokális városi rendezvények és sportegyesületek mögé állnak be, de a fővárosban is igyekeznek karitatív szervezetek munkáját támogatni.

3 kislány büszke apukája, hálás vidéki otthona nyugalmáért.

Mottója: „Legfontosabb értékek az emberség, az alázat, a kitartás, az optimizmus és a folyamatos fejlődés.”

A Menedzserszövetség és a Linde Gáz Magyarország közös Év Menedzsere a Környezettudatos Gazdaságért Különdíj 2023. évi kitüntetettje Simon Anita, az ALTEO Nyrt. fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese.

Karrierjét a mezőgazdaságban és a takarmányiparban kezdte, majd a 2000-es évek elején Magyarország egyik legnagyobb használt sütőolaj begyűjtő cégénél folytatta pályáját.

A KSZGYSZ megbízásából képviselte Magyarországot 2009-2010-ben a FEAD brüsszeli szervezetében szerves hulladék szakterületen.

2017-ben megalakította az ECO-FIRST Kft.-t, mert úgy gondolta, hogy a hulladékgazdálkodásban szemléletváltás szükséges.

2019-ben csatlakozott az ALTEO Nyrt.-hez, melynek mára a fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese lett. 2022-ben az irányításával az ALTEO Csoport tagja lett az FE-Group Invest Zrt., ahol vezérigazgatóként és igazgatósági tagként is az újrahasznosítás legmagasabb technológiai feltételeinek megvalósításán és komplex hulladékgazdálkodási szolgáltatások nyújtásán dolgozik kollégáival.

Munkája a szenvedélye, fontosnak tartja, hogy a zöld szemlélet a hétköznapokban is megjelenjen. Nevéhez fűződik Magyarország első biogázkonferenciájának ötlete, de elnökségi tagja a Nemzeti Biometán-Biogáz Zöldenergia Iparági Egyesületének és a Budapest Global Egyesületnek is.

Egyedüli magyar meghívott tagja az Európai Beruházási Bank Csoport EU Women Climate Leaders Networknek, ahol a résztvevők célja, hogy a zöld átmenet kihívásaira versenyképes megoldásokkal támogassák az EU szabályozási és befektetési programját.

A Budapesti Fesztiválzenekar tanácsadó testületének tagja. Vallja, hogy mások megsegítése erőt adhat a mindennapokban, ezért csatlakozott a Mosoly Alapítvány Fundraising Board-jához. Szabadidejében rendszeresen szervez inspiráló szalon beszélgetéseket, tematikus esteket a barátainak, ahol egy-egy témában meghatározó szakértő tart előadást.

Mottója: „Hiszek az oktatás, a hiteles példamutatás és az innováció erejében, mert nem mindegy mit hagyunk magunk után.”

A Menedzserszövetség és a Foxconn Csoport közös Jövő Menedzsere Különdíj 2023. évi kitüntetettje Fazekas Bálint, az Euronics / Vöröskő Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

14 évesen költözött külföldre, ahol már 16 évesen látható volt erős vezetői stílusa, miután 100 diákot vezetett egy nemzetközi környezetben.

Tanulmányait pénzügyi menedzsment területen, mester diplomáját international business management szakon végezte, élt Londonban, Amsterdamban, valamint New Yorkban és San Franciscoban.

Karrierjét az 1989-ben alapított családi cégben raktárosként kezdte és járta végig a ranglétrát. 2017-ben egy családi, egészségügyi probléma miatt hazaköltözött, és már 23 évesen ügyvezetői feladatot vállalt. A fő kihívás akkoriban a digitalizáció és az online értékesítés felállítása volt.

2018-ban a cég kiskereskedelmi profilját a Dyras márka felvásárlásával a gyártás területére is kibővítette, azóta a termékcsalád több, mint 200 árucikkel bővült.

26 évesen vette át a Vöröskő Kft. kereskedelmi ügyvezetői feladatát, ezáltal már több mint 600 emberért felelt a vállalatnál. Munkájának köszönhetően az addig offline bolthálózatáról ismert cég lett a legnagyobb magyar tulajdonú webshop az országban.

2022-ben a tőzsdei Masterplast igazgatótanácsának független tagjává választották. 2023 eleje óta a generációváltás végső lépéseként már a cég teljes ügyvezetését átvette, 1000 munkavállalóval. Vezetésével hamarosan elkezdődik az Euronics expanziója a horvát és a szlovén piacokon, ezzel teljesen új fejezetet nyitva a 35 éves családi üzlet számára.

Az üzlet mellett nagy fókuszt helyez mások segítésére, a mentál higiéniára és a sportra. A dinamikus munka mellett fut, meditál és küzdősportot végez. Minden évben számos kórházat és alapítványt támogat.

Mottója: „Kiemelt feladatomnak tartom, hogy példát mutassak a generációváltásra váró családi vállalkozások számára, valamint igazoljam, hogy magyar kiskereskedelmi vállalatként is lehet sikeres regionális jelenlétet építeni".