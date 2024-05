"Ez a pofátlanság egyik csúcsa" – A "korrupt talpnyaló kiskirály" polgármester csak a saját kisboltjából vásároltat az önkormányzatnak milliókért

A decsi önkormányzat a polgármester saját boltjából vásárolja az élelmiszert, ami három év alatt közel 80 millió forintos bevételt jelent.

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

Nos, a felesége beltag, ő pedig kültag a JAN-NAT Bt-ben, amely egy pici vegyesboltot üzemeltet a faluban. Decsen több bolt is van és a környéken is bőven vannak élelmiszer forgalmazók, de Decs polgármesteri hivatala a hozzám eljutott kifizetési listák szerint csak a polgármestertől vásárolja az élelmiszert az önkormányzat konyhája számára. 2021 és 2023 között 78 milliót költöttek így el

- számol be közösségi oldalán Hadházy Ákos.

A kifizetések 100ezer és 500ezer közötti összegeket jelentettek. Amikor Hadházy megkapta a listát, nem akart hinni a szemének, ezért személyesen kereste fel a település jegyzőjét, aki viszont igazolta a dokumentumok valódságát.

Kérdés, hogy az eljárás "csak" irdatlan nagy pofátlanság, vagy törvénytelen is. Valószínűleg utóbbi. De ehhez ismerni kell a szerződést és létrejöttének körülményeit is, ezért írásban közérdekű adatigényléssel fordultam a jegyzőhöz. Tudni kell pl., hogy milyen alapon választottak az ajánlatok közül (kértek-e egyáltalán máshonnan) és milyen árakat alkalmaztak. Azt is meg kell vizsgálni, hogy nem kellett-e közbeszerzési eljárást lefolytatni. A jegyző szerint nem, azonban ez valószínűleg nem igaz: a három év együttes becsült értékét kellett volna ugyanis figyelembe venni, ami bőven meghaladja a 15 milliós “nemzeti” értékhatárt, de még az akkor érvényes uniós 58 milliós értékhatár összegét is meghaladta a három év alatt levásárolt összeg. Ha pedig közbeszerzést folytatnak le, ott alapból vizsgálni kellett volna az összeférhetetlenséget