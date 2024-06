A Nézőpont Intézet és a Mandiner együttműködésében szervezett, az európai parlamenti és önkormányzati választás eredményeit értékelő hétfői budapesti kerekasztal-beszélgetésen részt vevő elemzők egyetértettek abban, hogy a Fidesz-KDNP a vasárnapi választások egyértelmű győztese, országgyűlési választásokon ez az eredmény valószínűleg kétharmados többséget jelentett volna.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója és Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója részvételével megtartott rendezvényen elhangzott:

a magyar kormánypártoktól a ciklus közepén, háborús helyzetben, nehéz körülmények között rendezett választáson ez nagyon jó eredmény.

A választás bebizonyította, hogy Magyarország jobboldali ország – szögezték le.

Mráz Ágoston Sámuel a voksolást követően nyilvánosságra hozott modellszámításaikat ismertetve elmondta, hogy amennyiben ugyanez az eredmény országgyűlési választáson született volna, akkor – az egyéni választókerületi voksokat feltételezve – a Fidesz-KDNP 135, a Tisza Párt 45, a baloldali pártszövetség 10, míg a Mi Hazánk 8 mandátumhoz jutott volna, vagyis a kormánypártok ismét kétharmados felhatalmazást kaptak volna a választóktól.

Szánthó Miklós ehhez hozzáfűzte, hogy a mostani önkormányzati választások megnyerésével együtt a magyar jobboldal már 16 választási sikernél jár 1990 óta.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója hozzáfűzte, hogy a magyar kormánypártok kontinentális szinten is a legjobb eredményt érték el.

Országos szinten a Fidesz-KDNP 47 százalékot ért el, amellyel felülmúlta a 2019-es önkormányzati választásokon elért eredményét és az összes vármegyében győzött, volt ahol 60 százalék feletti eredménnyel, a megyei jogú városokban is nagyon jól szerepelt, Budapesten pedig gyakorlatilag nem változott az öt évvel ezelőtti eredmény.

Hangsúlyozta, hogy mivel Budapest nem tekinthető jobboldali városnak, ezért a mostaninál jobb eredményt nem lehetett elvárni, és emlékeztetett, hogy a főpolgármester-választáson gyakorlatilag patthelyzet alakult ki, és ebből a szempontból nézve jó döntésnek nevezte Szentkirályi Alexandra visszalépését.

Szánthó Miklós nem látja Budapesten sem azt, amit Magyar Péter mondott, hogy "politikai földindulás" lenne Magyarországon.

Úgy fogalmazott, hogy az EP-voksoláson

"a baloldalt most új felállásban küldték a pályára", a baloldali szavazók most "az új baloldalra voksoltak", ami a Tisza pártot jelenti, a DK-MSZP-Párbeszéd 8 százalékos eredményét pedig úgy értékelte, hogy a "baloldal gyurcsányi ága" teljesen sikertelen.

Az EP-választásokból teljesen világosan látható, hogy a magyar választók a békepártiak mellett tették le a voksot – hangoztatta, hozzáfűzve, hogy európai szinten a baloldal vesztett mandátumaiból.

Az Európai Unióban a jobboldali blokk a néppárt után ma a második legnagyobb erőt jelenti – szögezte le.

Mráz Ágoston Sámuel elmondta, hogy amíg az ellenzék megosztott és a kormánypártok támogatottsága ilyen magas, addig minden választáson valószínűsíthető a Fidesz-KDNP kétharmados többsége.

A 2022-es országgyűlési választáson, amelyen a mostaninál jóval magasabb volt a részvétel, az együtt induló összellenzék kevesebb szavazatott kapott, mint most az EP-választáson a Fidesz-KDNP – hangsúlyozta.

A főpolgármester-választással kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a többség a regnáló főpolgármester ellen szavazott, és a kormánypártok közgyűlési eredménye a Momentum bejutásával sem változott volna, mert akkor a Tisza Párttól vett volna el egy mandátumot és nem a Fidesztől.

A fővárosi közgyűlési választásokat is egyértelműen a Fidesz nyerte meg – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy ha Magyar Péter és a Fidesz is kitart amellett, hogy nem működik együtt az "óbaloldallal", akkor a főváros akár működésképtelenné is válhat.

Mráz Ágoston Sámuel az EP-választások összeurópai eredményének kapcsán úgy vélekedett, hogy azok segíthetnek abban, hogy elkerüljék az ukrajnai háború eszkalációját.

Ifj. Lomnici Zoltán szintén a Fidesz európai szinten is fölényes győzelmét, illetve a francia, a német és a spanyol jobboldal előretörését emelte ki.

A főpolgármester-választás szoros eredménye kapcsán az igazgató elhúzódó jogi procedúrára számít, illetve azt hangsúlyozta, hogy akik szembefordultak a Fidesszel, azok gyakorlatilag sehol sem tudtak győzni.

Szerinte a Mi Hazánk a közeljövőben még inkább radikalizálódni fog, és helyes döntésnek nevezte, hogy a mérsékelt jobboldal nem működik együtt vele.

Békés Márton részben személyi jellegű problémákkal, politikai, illetve hangulati elmozdulásokkal magyarázta, hogy a Fidesz néhány megyei jogú városban és pár kis- és közepes városban elveszített néhány polgármester-választást, ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy fölényes, nagy győzelmet arattak a kormánypártok, hiszen soha ennyien nem szavaztak EP-választáson a Fidesz-KDNP-re.

Magyar Péter pártjának előretörésével kapcsolatban "szuverenitásvédelmi" aggályait hangoztatta, szerinte nem lehet kizárni, hogy a Tisza Pártot külföldről finanszírozzák a "mikroadományokkal".

A kétmillió szavazó, a megnyert polgármesteri és közgyűlési helyek kellő erőt adhatnak a Fidesznek a szuverenitás megvédéséhez – hangsúlyozta.

"Az árnyékkormányból árnyékellenzék lett, Gyurcsányékat kirakták az ellenzék éléről, a DK amely előrehozott választásokat akart, csúnyán leszerepelt" – tette hozzá.

A Fidesz már 14 éve példátlan felhatalmazással rendelkezik, és ezzel szemben a baloldal nem tud alternatívát felmutatni – hangoztatta.