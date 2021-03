Hoppá! Romlanak a fertőzési adatok, mégis mérsékelik a korlátozásokat Németországban

Lazították az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésének lassítását szolgáló korlátozások rendszerét Németországban hétfőn, annak ellenére, hogy ismét növekedik az új fertőződések száma.

Fotó: pixabay.com

A szövetségi kormány és a tartományi kormányok februárban kötött megállapodása alapján két és fél hónap kényszerszünet után országszerte megnyitottak a fodrászatok – írja az MTI.

Számos tartomány vezetése további lazításokat is engedélyezett. A március 14-i helyi törvényhozási választásra készülő Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban például megnyithattak a kertáruházak és a kertészetek. Rajna-vidék-Pfalzban a lábápoló szalonokban is fogadhatnak ismét vendégeket, és Malu Dreyer miniszterelnök bejelentette, hogy még márciusban megnyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, kerthelyiségei.

Bajorországban a faiskolák, kertészetek, kertáruházak újranyitása mellett a közvetlen testi kapcsolattal végezhető szolgáltatások egész sorát is engedélyezik, így nemcsak a fodrászok, hanem a kozmetikusok és a manikűrösök is dolgozhatnak megint. Szász-Anhalt tartományban az autósiskolákban is folytatódhat az oktatás hétfőtől.

A berlini vezetés és a tartományi kormányok február 10-én állapodtak meg a korlátozások március 1-jén kezdődő részleges lazításáról. Időközben ismét romlani kezdtek a járványügyi mutatók, a SARS-CoV-2 ismét gyorsuló ütemben terjed, főleg az eredeti vírusnál fertőzőképesebb mutációk előretörése miatt.

Azonban valamennyi felmérés azt mutatja, hogy a lakosság belefáradt a novemberben elrendelt és december közepén a társadalmi és a gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó országos zárlattá szigorított korlátozásokba, és több ágazat csődhullámmal fenyegető válságba jutott.

Így a járványügyi védekezésről zajló közéleti, politikai vita középpontjába az a kérdés került, hogy miként lehet egy új, harmadik fertőzéshullám közepette enyhíteni a zárlatot.

A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői szerdán, március 3-án tanácskoznak ismét a védekezés rendszerének formálásáról. A német sajtóban ismertetett szakmai javaslatok alapján a döntéshozók mindenekelőtt az oltási terv átalakításával, az oltási kampány felgyorsításával és az úgynevezett antigén gyorstesztek rendszeres és tömeges alkalmazása révén igyekezhetnek megfelelni a korlátozások lazítására irányuló társadalmi elvárásnak, amely a romló járványhelyzet ellenére erősödik.

A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) hétfői kimutatása szerint az utóbbi 24 órában országszerte 4732 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez növekedés az egy héttel korábbi 4369-hez képest.

Az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság – a megelőző hét napon regisztrált új fertőzöttek százezer lakosra vetített száma – 65,8-ra emelkedett az egy nappal korábbi 63,8-ról, illetve az egy héttel korábbi 61-ről. A védekezés fő célja, hogy ez az érték tartósan 35 alá süllyedjen, mert a fertőzési láncolatok feltárásával és megszakításával foglalkozó helyi egészségügyi hivatalok csak így tudják visszaszerezni az ellenőrzést a vírus terjedése felett.

Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 447 068 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt 60 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 70 105-re emelkedett Németországban.

Forrás: MTI

Címlapkép: pixabay.com