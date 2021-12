Kihaltnak vélt Batman-halat találtak török kutatók

Csaknem ötven éve kihaltnak vélt halfajt, édesvízi Batman-folyami süllőt találtak török kutatók. Az apró, sárga-barna csíkos halra Törökország délkeleti részén bukkantak rá.

Fotó: Courtesy of Re:wild

A The Guardian cikkében megszólaló török kutató, Cüneyt Kaya, a Recep Tayyip Erdogan Egyetem tudósa elmondta, hogy 12 éve vizsgálja a környék vizeit, és nagyon örült, amikor megpillantotta a hal jellegzetes csíkjait.

A súlyosan veszélyeztetettnek nyilvánított halfaj, a Paraschistura chrysicristina hosszúsága a 4 centimétert sem éri el, ezért könnyen átcsúszik a hálókon, és nem egyszerű ráakadni. Utoljára 1974-ben látták a Batman-folyóban és az Ambar-folyóban.

A halak osztályozásával foglalkozó Kaya és a vele dolgozó egyetemi kollégája, a genetikus Münevver Oral az 1986-1999 között épült Batman-gát előtti folyószakaszt vizsgálta át a süllő után kutatva.

Sűrű szövésű hálókkal 14 süllőt találtak a Sarim-patak sekély, sziklás, gyors áramlású területein, és további kilencet a Han-patakban. A kutatók szerint az a szerencse, hogy a Batman-folyami süllők olyan aprók, hogy nem fogyasztják és nem halásszák őket.

A süllők fennmaradásának biztosításához szükséges kutatások tovább folynak: beleértve a lehetséges veszélyek vizsgálatát, amelyeket például a gát építése okozott, mivel szétszakította a populációt. Emellett az ember okozta szennyezés és invazív fajok is veszélyeztethetik a halakat.

A két török kutató a mások mellett a Shoal természetvédelmi szervezet által támogatott globális Search For The Lost Fishes (Eltűnt halfajok felkutatása) projekt részeként végezte kutatásait. A listájukon szereplő tíz keresett halfaj közül a Batman-hal volt az első, amelyet megtaláltak. Felkutatásra vár a kolumbiai Tota-tóban élő harcsa (Rhyzosomichthys totae) és az Adrianichthys kruyti, amely az indonéziai Poso-tó lakója is.

"Az édesvízi halak világszerte emberek milliói számára fontosak, mert a mindennapi túlélésük függ tőlük"

- mondta el Mike Baltzer, a Shoal ügyvezető igazgatója. "Több mint 18 ezer halfaj létezik. Fontosak a biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás szempontjából, és tökéletes mutatói a folyók és tavak egészségének, amelyen a túlélésünk múlik. Amint ezeket a halakat megtaláljuk, dolgoznunk kell a fajok megmentésén" – tette hozzá.

Forrás: MTI