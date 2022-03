Az oroszok megfenyegették Romániát egy katonai csapással, más határmenti országok is érintettek!

Tájékoztatót tartott vasárnap délután az orosz védelmi minisztérium.

A 444 foglalta össze, hogy az orosz védelmi minisztérium katonai szóvivője, Igor Konasenkov tájékoztatót tartott vasárnap délután. Ezek voltak a legfontosabb állításaik:

- Igor Konasenkov szóvivő azt mondta, hogy tudomásuk szerint az ukrán légierő több szomszédos ország reptereit is használhatja, biztos információjuk van például arról, hogy ukrán harci gépeket engedtek be a román légtérbe és „más határmenti országokéba”. Konasenkov szerint ez úgy is felfogható, hogy az érintett országok beszálltak a katonai konfliktusba.

- Konasenkov azt állítja, hogy az orosz hadsereg ma elpusztította az ukrán légierő vinnicai légi bázisát és lelőtt 3 ukrán Su-27-es vadászgépet. „Gyakorlatilag a kijevi rezsim teljes harckész légi flottáját megsemmisítettük” – közölte a szóvivő. Szavai hitelességét némileg csökkenti, hogy ugyanezt már az invázió első napján is bejelentették.

- A szóvivő szerint az orosz csapatok bizonyítékot találtak arra, hogy az ukránok az amerikai védelmi minisztérium támogatásával biológiai fegyvereket fejlesztettek lépfene, kolera és más kórokozók felhasználásával. Putyinék szerint az ukrán egészségügyi minisztérium körlevélben adott utasítást a terhelő bizonyítékok, vagyis a vírusok és baktériumot elpusztítására.

Konasenkov elmondta, hogy az orosz hadsereg a közeljövőben precíziós csapásokat fog mérni az „ukrán katonai-ipari komplexum” egyes üzemeire, ezért előre figyelmezteti ezen gyárak munkásait.

Forrás: 444.hu