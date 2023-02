Putyin-simogató, irigy, adócsaló, playback-huszár: leleplezték a világhírű rockzenészt, aki Oroszországot védi majd az ENSZ-nél

A Pink Floyd zenekar alapítójaként a világhírű rockzenész Roger Waters szorgalmasan rombolja saját „emlékművét”. Az idős muzsikus zavaros gondolatvilágának jó példája a Volodimir Zelenszkij feleségének írt nyílt levele.

Van baj Roger Waters fejében. Forrás: Wikipedia

Ebben azt fejtegette, hogy az extrém ukrán nacionalizmus a felelős a háborúért – írja a 444. Ehhez képest azt is levezette már, hogy Putyin gengszter, akinek azt üzente, hogy ha le akarja rohanni Európát, akkor bassza meg magát. Zseniális gondolatmenetei miatt az orosz agresszió ellen kiállók és az oroszpártiak is felhúzták magukat a kijelentésein.

· Waters velejéig antiszemita,

· Putyin-simogató,

· hazug,

· tolvaj,

· képmutató,

· adócsaló,

· nőgyűlölő,

· playbackre tátogó,

· irigy

· és megalomán.

Sadly @rogerwaters you are antisemitic to your rotten core. Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching,misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense.