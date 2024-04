Moszkva csatlósának tartja Orbánékat az Európai Parlament – Szörnyű vád: orosz propagandát terjeszt a magyar kormány

Az Európai Parlament Kreml-barát üzenetek terjesztésével vádolja a Fideszt és az Orbán-kormányt, miközben azonnali intézkedéseket sürget a külföldi hírmanipulációk visszaszorítására.

Az Európai Parlament (EP) csütörtökön elfogadott határozata írásban rögzíti, hogy „a magyar Fidesz párt Kreml-barát üzeneteket és propagandát terjeszt” – számol be a nepszava.hu

Fotó: European Union

A magyar kormányt és Orbán Viktor Kreml-barát politikáját nevesítve is bíráló friss állásfoglalás célja, hogy megakadályozza a közelgő uniós választásokba való orosz beavatkozást.

Az EP határozata ezért szankciókat sürget a rosszindulatú külföldi hírmanipulációban és beavatkozásban résztvevőkkel szemben. Egyrészt indítványozzák, hogy a következő Oroszország elleni szankciós csomag nevesítse és büntesse a Kreml által támogatott új sajtóorgánumokat és médiaszervezeteket, másrészt szorgalmazzák, hogy az EP az eddiginél alaposabban vizsgálja és büntesse a külföldi befolyásolási kampányokban részt vevő képviselőit.

A lap megjegyzi, hogy a szóban forgó parlamenti határozatban foglaltak sem a többi uniós intézmény, sem a tagállamok számára nem bírnak kötelező erővel.

Célkeresztbe került a putyini hálózat Európában

Március végén egy prágai székhelyű putyinista propagandaoldalt kifejezetten arra a célra hoztak létre, hogy az Európai Uniót eltántorítsa Ukrajna katonai megsegítésétől. A féltucat európai hírszerző szolgálat által lebuktatott Voice of Europe „hírportált” Moszkvából irányították és pénzelték.

A Media 1 beszámolt arról is korábban, hogy a budapesti szerkesztésű Visegrád Post is érintett külföldi titkosszolgálatok által leleplezett orosz befolyásolási hálózatban, melynek üzemeltetője 4 millió forint közpénzt is kapott az akkor emberi erőforrások miniszter Kásler Miklós saját keretéből.