Navalnijt hagyták elsorvadni, "nem hagyhatjuk, hogy ugyanez megtörténjen velünk is"

Bizarr, de elgondolkodtató összefüggést lát Navalnij halála és a magyar emberek között Hadházy Ákos.

Fotó: Youtube

Meghalt egy igaz ember, Oroszország lelkiismerete. Többször is megpróbálták megölni, de végül inkább hagyták elsorvadni egy börtöntelepen. Az igazi tragédiája, hogy minden áldozatvállalása ellenére sem tudta megmozgatni az orosz népet. A putyini propaganda nem engedte, elzárta az embereket a valódi információktól. Ha tisztelegni akarunk az emléke előtt, mi nem hagyhatjuk, hogy ugyanez megtörténjen máshol is, megtörténjen velünk is. Isten nyugosztalja, Alekszej Anatoljevics Navalnij!