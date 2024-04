Brutális lövöldözés volt egy iskolában Finnországban: egy 12 éves gyermek három másik iskolást sebesített meg

Három 12 éves gyerek sebesült meg a finnországi Vantaa városának egyik iskolájában történt lövöldözésben – közölte a finn rendőrség. Az elkövető egy ugyancsak 12 éves diáktársuk volt, akit szökését követően őrizetbe vettek.

Fotó: Twitter

Kedden reggel 9 óra előtt adta ki közleményét a rendőrség a Viertola iskolában történt incidenssel kapcsolatban, felszólítva a helyieket, hogy maradjanak otthonaikban.

A szintén 12 éves gyanúsított elmenekült, de később letartóztatták – írja a a BBC.

Az iskolában 800 diák tanul. A gyerekeket a támadás után arra kérték, maradjanak az osztálytermeikben – jelentette a közszolgálati YLE televízió.

Más finn iskolákhoz hasonlóan a fővárostól, Helsinkitől északra fekvő Vantaában is ma tértek vissza a gyerekek a hosszú húsvéti hétvége után az iskolába.

A rendőrség közlése szerint a gyanúsított a lövöldözés után elszaladt, végül a helyi folyó túlpartján fogták el. Lőfegyver volt nála elfogásakor, amelyet elvettek tőle.

A három megsérült gyerek sérüléseinek mértékéről egyelőre nem közöltek részleteket.

Petteri Orpo miniszterelnök mélyen megrendítőnek nevezte a lövöldözést. Kijelentette gondolatai az áldozatok és családjaik, valamint az iskola dolgozói körül járnak.

Az iskolában 7 és 15 év közötti általános és középiskolás diákok tanulnak szeparáltan, két külön épületben.

