A Ferencváros 2-1-re kikapott a Juventus vendégeként a Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában.

A találkozón a magyar bajnok szerzett vezetést a 19. percben, amikor Tokmac Nguen beadásába úgy tette bele a lábát Myrto Uzuni, hogy az a Juve hálójában landolt. Az albán támadó ezután az olaszok sztárcsatárának, Cristiano Ronaldónak a híres gólörömével ünnepelt. A felvétel bejárta a netet, a futballal foglalkozó közösségi oldalak és honlapok is megosztották, hogy Uzuni Ronaldo orra előtt dobta be a mozdulatot – írta meg a 24.hu.

Forward Myrto Uzuni Hit The Ronaldo's SIUUUU Celebration After Putting Ferencvaros In Front At Juventus.

