A magyar válogatott a ciprusiakkal és az írekkel játszik felkészülési mérkőzést a nyári foci-Eb előtt

A magyar labdarúgó-válogatott a ciprusi és az ír csapattal játszik felkészülési mérkőzést a nyári, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt.

Fotó: Lionel BONAVENTURE / AFP

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának csütörtöki beszámolója szerint Ciprussal június 4-én, míg Írországgal négy nappal később találkozik Marco Rossi szövetségi kapitány kilenc meccs óta veretlen együttese.

"Mindkét mérkőzés helyszíne várhatóan az újpesti Szusza Ferenc Stadion lesz. A két ellenfél ragaszkodott a fővárosi helyszínhez, az Európa-bajnokság miatt több budapesti stadiont is lefoglalt az UEFA edzések céljából erre az időszakra. A tervezett kezdési időpont 20 óra" – olvasható a tájékoztatóban.

"Egy felkészülési időszakra fontos, hogy az ember olyan ellenfeleket válasszon, amelyek nem is túl erősek és nem is túl gyengék. Ciprus legutóbbi eredményei beszédesek, az írekről pedig tudjuk, csak hajszálon múlt, hogy nem jutottak ki az Eb-re, így tehát két olyan csapattal találkozunk majd, amelyek jól fel tudnak minket készíteni az egy héttel későbbi első Eb-meccsünkre" – fogalmazott az MLSZ honlapján Marco Rossi szövetségi kapitány, aki szerint az is fontos volt, hogy két eltérő stílusban játszó rivális ellen lépjenek pályára.

Forrás: MTI

Címlapkép: AFP