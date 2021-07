Boris Beckert szexizmussal vádolják

Az egykori tenisz klasszis az újabb áldozata a genderharcnak.

Szerdán a világelső Novak Djokovics három szettben legyőzte Fucsovics Mártont a wimbledoni tenisztorna férfi egyesének negyeddöntőjében. Boris Becker a BBC televíziós szakértőjeként dolgozott a mérkőzés közben – írja az Index.hu.

Történt ugyanis, hogy a hatszoros Grand Slam-torna-győztes teniszező – aki korábban Djokovics edzője is volt – Fucsovics párjáról is szót ejtett. Azt találta mondani, „úgy hírlik, a magyar hölgyek a legszebbek. Nos, ezt nem tudom, de ő mindenesetre nagyon csinos.”

A közvetítésben az első számú magyar játékos kedvesét többször is megmutatták, John Inverdale kommentátor be is mondta, hogy Böszörményi Anettről van szó.

Erre pedig elindult a lavina.

A Women in Sport and Perception Agency (amely a sportban való egyenlőség kérdésével foglalkozik Nagy-Britanniában) azon a véleményen van, hogy Becker megjegyzése egyáltalán nem helyénvaló.

A BBC megvédte a szexizmussal vádolt Beckert, állítása szerint az 53 éves korábbi teniszező nem tett sértő megjegyzéseket.

