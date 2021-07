Burián Katalin lemaradt a döntőről 200 méteres hátúszásban a tokiói olimpián.

A BVSC versenyzője sokáig jól tartotta magát, a hajrára azonban elfáradt és ötödikként csapott a célba a második elődöntős futamban. A 2:07.43 perces egyéni legjobbjától jelentősen elmaradt, 2:09.65-tel csapott a célba, és összesítésben tizedik lett.

"Tegnap még csak meg sem erőltettem magam ennél jobb időnél, most pedig a lelkemet is kiúsztam egy rosszabbért. Ezerszer úsztam már ennél jobbat reggel is, úgyhogy azt gyanítom az átállás nem sikerült tökéletesen, mert sok európai úszik a vártnál gyengébben, ebben a számban például egyetlen döntős se lesz a kontinensről"