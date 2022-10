Tanítványa elárulta, Shane Tusup ezzel a kemény módszerrel készíti fel sportolóit

Shane Tusup megszerezte a magyar állampolgárságot, és most újabb célok elé néz – írja a Blikk.hu.

Az úszóedzőként megismert Tusup már nem csak az úszásban akarja segíteni Magyarország kiválóságait, hanem más sportokban is – mint motivációs szakember. Legutóbb például egy fitnesz-világbajnokságra készített fel valakit, most pedig egy másik tanítványa számolt be arról, hogy milyen is az edzővel együtt dolgozni.

„Lehetőségem nyílt együtt dolgozni Shane Tusuppal. Nem volt egyszerű a munka, Shane nagyon komoly feladatok elé állított, és az airbike sem lesz a legjobb barátom, de egy biztos: életem legjobb kondíciójával érkeztem Dél-Koreába. Sajnos az első napon lesérültem, így nem volt lehetőségem ugyanazt a gyakorlatot bemutatni, amivel érkeztem...”

– osztotta meg a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában a róla szóló véleményt Shane.

„Azt viszont, hogy így tudtam felállni a színpadra a gyakorlatommal, Shane-nek köszönhetem. A gyakorlat előtt egy-két órával még a térdem kinyújtása is nagy erőfeszítésembe tellett... Az edzéseink alkalmával, a versenyhez közeledve a gépemre ragasztott egy matricát ezzel a felirattal: "Nobody cares, work harder" A legigazabb mondat. Ez visszhangzott a fejemben, amikor a színpadra léptem”

– írta tanítványa.

A szakembert érintő előítéletekről is nyilatkozott a sportoló, ezt a Blikk.hu cikkében olvashatják.

