Shane Tusupnak újabb híres kiszemeltje akadt, már nyilvánosan is udvarol neki

Kölcsönösen lájkolták egymás fotóit, ebből vonta le a következtetést a Blikk.

Fotó: FERENC ISZA / AFP

A Blikk oknyomozó-tényfeltáró cikke szerint Shane Tusup legújabb kiszemeltje Csősz Bogi üzletasszony lehet, aki nemrég intett végleg búcsút 11 évig tartó házasságának.

Hosszú Katinka exe Csősz Bogi Instagram-oldalán tette meg az első lépéseket, korábbi párja, Szabó Zsófi esetéhez hasonlóan. Korábban Zsófi Instagram-fotóit is eleinte lájkokkal, majd szebbnél szebb kommentekkel bombázta, ez történt most is.

Ezúttal Csősz Boglárka képeire érkeztek a szívecskék az edző által, amiket az üzletasszony is lájkokkal viszonzott.

"Csak az a fura, hogy a hírek szerint Tusup egy ideje a fitnesz-Európa-bajnok Nagy Viktória Zoé oldalán találta meg a boldogságot, akit már az édesanyjának is bemutatott. Több vasat tartana a tűzben?"

- teszi fel a kérdést a Blikk leleplező cikke.