Ronaldo képét eltávolították az Old Traffordról

Ez már azt jelenti?

Fotó: AFP

Az elmúlt napokban a portugál focista több interjúban is arról beszélt, hogy a Manchester United elárulta őt, és az szinte már biztos, hogy sokáig nem marad az angol csapatnál Cristiano Ronaldo.

A Sky Sport videója most azt mutatta meg, hogy a stadionról letépték a portugál klasszis képmását, márpedig ilyet csak akkor szoktak klubok tenni, amikor már biztos az elválás.

Manchester United have removed a mural containing Cristiano Ronaldo's image from Old Trafford ️pic.twitter.com/FbWlzg7CDh