Az Olympique Marseille szurkolói brutális támadást hajtottak végre a Lyonnal szemben.

Elmaradt az Olympique Lyon és az Olympique Marseille vasárnapi mérkőzése a francia labdarúgó-bajnokságban, miután a Lyon autóbuszára huligánok támadtak. A busz több ablaka is betört, miközben a Stade Vélodrome felé tartottak – tudatta a telex.hu.

A szilánkok olyan mértékben felsértették Fabio Grosso vezetőedző arcát, hogy két segítője kísérte be a stadionba, és bár ott orvosi ellátásban részesítették, később kórházba kellett szállítani.

– mondta Amélie Oudéa-Castéra francia sportminiszter. Hozzátette, reményei szerint nagyon gyorsan lefolytatják majd a vizsgálatot, megtalálják az elkövetőket, és szigorúan megbüntetik őket.

