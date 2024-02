54 esztendős korában elhunyt Gyúró Mónika, többszörös magyar bajnok, egykori válogatott versenyzőnk – akit a sportrajongók elsősorban Verrasztó Dávid és Evelyn odaadó édesanyjaként ismertek – közölte Facebook-oldalán az úszószövetség.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Mónika a nyolcvanas években a sportág egyik komoly reménységének számított, érmet szerzett az ifjúsági Eb-n, már 14 évesen bemutatkozott a római Európa-bajnokságon a felnőttek között, legjobb eredményét, egy 5. helyet pedig két évvel később, Szófiában érte el 800m gyorson. Itthon már tizenévesen elkezdte gyűjteni a felnőttbajnoki aranyakat – az 1986-os ob-n például egyetlen délután során nyerte meg a 200 és a 800m gyorsúszást és 200m pillangót. Egyike volt Széchy Tamás kevés női tanítványainak, 1986-ban világbajnokságon is szerepelhetett.

Bár a célkeresztben az olimpiai szereplés állt, időközben összeházasodott az olimpiai ezüstérmes, világbajnok Verrasztó Zoltánnal, és mire megkezdődtek a szöuli játékok, ő már karjában tartotta első gyermeküket, az 1988-ban született Dávidot, majd egy évvel később érkezett Evelyn.

A testvérpár a 2005-ös ifjúsági Európa-bajnokságon fantasztikus sikerrel debütált a nemzetközi sznítéren, s néhány évvel később a felnőttek között is egyre komolyabb eredményeket értek el. Mindketten Európa-bajnokok lettek, Dávid egyedi csúcsként minden idők legidősebbjeként nyerte meg pályafutása során harmadszor is a 400 méteres vegyesúszást, mely távon kétszer is világbajnoki ezüstérmes lett. Több olimpián is szerepeltek – és még ma is aktív úszók.

A hosszú évek során edző édesapjuk mellett édesanyjuk számított a legszilárdabb támaszuknak – Dávid hullámhegyekkel és -völgyekkel tarkított karrierjében Mónika volt az, aki mindig ott állt mellette, motiválta, ha kellett, s nyújtott neki biztos menedéket, amikor arra volt szükség.

Mindezt tette a háttérbe húzódva, időnként egy-egy mosolygós közös fényképen feltűnve, de a reflektorfényt örökkön kerülve. Hasonló módon, a feltűnést kerülve volt kifejezetten sikeres vállalkozó, a hírekbe olykor azért került be, mert gyermekeivel – elsősorban Evelyn születésére emlékezve – rendszeresen támogatták a koraszülöttek ápolását segítő alapítványokat.

Az elmúlt években aztán egészen másfajta, alapvetően legyőzhetetlen kihívással szembesült – a szörnyű terhet azonban rendkívüli méltósággal és bátorsággal viselte, egészen mostanáig.

Az úszócsalád ma egykori kiválóságától, de mindenekelőtt az egyik legnagyszerűbb édesanyától búcsúzik s osztozik Zoltán, Dávid és Evelyn mély fájdalmában és gyászában.