A címvédő Ferencváros 5-0-ra nyert az Újpest otthonában vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójának rangadóján.

A ferencvárosi Varga Barnabás (b) gólt lő az újpesti Davit Kobouri mellett a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában játszott Újpest FC – Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2024. február 25-én. MTI/Kovács Tamás

A két csapat 240. alkalommal találkozott egymással az élvonalban, ez volt a 117. FTC-siker 61 újpesti győzelem és 62 döntetlen mellett.

A Ferencváros sorozatban 15-ödször nyerte meg a derbit, ezzel beállította eddigi leghosszabb szériáját, amely 1905 és 1916 között jött össze.

OTP Bank Liga, 22. forduló:

Újpest FC-Ferencvárosi TC 0-5 (0-2)

Szusza Ferenc Stadion, 11 202 néző, v.: Berke

gólszerzők: Varga B. (36., 45.), Loncar (65.), Pesic (75., 82.)

sárga lap: Loncar (75.), Marquinhos (93.)

Újpest:

Banai – Pauljevic, Anculasz, Koburi, Fehér (Simon K., a szünetben) – Keita – Doka, Mörschel (Radosevic, 74.), Mack (Tajti, a szünetben), Csoboth (Sasere, a szünetben) – Ganea (Kiss, 57.)

Ferencváros:

Dibusz – Botka (Makreckis, 63.), Wingo, Cissé, Ramirez (Civic, 77.) – Loncar, Ben Romdhane (Abu Fani, 62.), Maiga – Katona (Marquinhos, 63.), Varga (Pesic, 67.), Zachariassen

A Újpest bátran kezdte a mérkőzést, magasan támadta le ellenfelét, a Ferencváros pedig bizonytalan volt az első percekben. Az első félidő nagy részében azonban egyik csapat sem vállalt sok kockázatot, emiatt jó darabig nem alakult ki komoly helyzet. A nagy küzdelmet, kemény párharcokat hozó mezőnyjátékban sok volt a hiba mindkét oldalon. A góllövőlistán éllovas Varga révén szerzett vezetést az FTC, a válogatott csatár Katonától kapott jó átadást középen, kicselezte védőjét, majd Banai mellett a kapuba lőtt. A 45. percben megint ez a két játékos hozott össze gólt, ezúttal Katona jobbról passzolt középre Varga pedig az ötösről a hosszúba pörgetett. A Ferencváros a kapu előtt határozottabb volt, ennek köszönhetően vonulhatott stabil előnnyel pihenőre.

A második félidőre három helyen változtatott az összeállításon Mészöly Géza, az Újpest éppen ezen a napon 57 éves vezetőedzője, majd sérülés miatt hamar negyedik cserére is kényszerült. Aktív, de kapura továbbra is veszélytelen volt a hazai csapat. Hatvan perc elteltével Dejan Stankovic is hármat cserélt, majd az egyik újonnan pályára lépő játékos, Marquinhos nagyon hamar gólpasszt adott Loncarnak. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés, ráadásul Loncar előkészítőként is jeleskedett, kétszer hozta helyzetbe a Vargához hasonlóan duplázó Pesicet. A mérkőzés végére szétesett a hazaiak védelme, emiatt a Ferencváros az összecsapás utolsó negyedében könnyen alakított ki helyzeteket.