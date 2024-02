Dávid Kornél: ez most a lehető legjobb férfi válogatott

Az Európa-bajnoki selejtezősorozat elveszített első két mérkőzése ellenére bízik a férfi válogatott Eb-részvételében Dávid Kornél, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének az elnökségi tagja.

Az eddigi egyetlen magyar NBA-játékos az M1 aktuális csatornának elmondta, a nemzeti csapatban jó arányban vannak az idősebb és fiatalabb játékosok, és már körvonalazódik egy új generáció.

Ez most a lehető legjobb válogatott, minden poszton megfelelő játékosaink vannak, és bízom benne, hogy ez eredményekkel is párosul majd. Gasper Okornnak, a decemberben kinevezett kapitánynak új elgondolásai vannak, ehhez idő kell. Igaz, hogy más válogatottak számára is rövid ilyenkor a felkészülési idő, de ott eleve megvan a mag és az edző, így két-három edzés elég egy mérkőzés előtt. Mi két vereséggel kezdtünk, de már előtte tudtuk, hogy mi a papírforma. Fontos, hogy mostantól a saját kezünkben legyen a sorsunk, ennek érdekében meg kell vernünk majd Izlandot és Törökországot is, és úgy már elvileg továbbjuthatunk