Kommandósok vették kezelésbe Meghan Markle-t – csomagtartóba tuszkolták a hercegnét

Nem volt elegendő a szigorú etikett betartása, még önvédelemre és terrortámadás, illetve túszul ejtés esetére is kiképezték Meghan Markle-t (39), mielőtt Harry sussexi herceg (35) feleségeként hivatalosan is a brit királyi család tagja lett.

Többek között erről az embert próbáló kommandós kiképzésről is szellőztet meg részleteket az a csütörtökön piacra kerülő, Findig Freedom (A szabadság keresése) című könyv, amely elsősorban a sussexi hercegi pár év eleji döntését, vagyis a brit uralkodói családtól való elszakadását boncolgatja.

Noha az egykori amerikai színésznő számára nem jött könnyen a fejedelmi élet, idén januárban férjével, Harryvel úgy döntöttek, az anyagi függetlenedés reményében előbb Kanadába, majd Los Angelesbe teszik át székhelyüket. Ám az ezt megelőző években elengedhetetlen volt, hogy felkészítsék őt a közeledő veszélyre, amely az uralkodói família tagjaként leselkedhet rá.

„Meghan pont ugyanazon a kiképzésen esett át, mint amelyen Katalin is, miután Vilmos herceg megkérte a kezét. Számos utasítást kiadtak neki, kezdve attól, hogy hogyan kell a lehető legkecsesebben kiszállni ceruzaszoknya viselése esetén az autóból, egészen addig, milyen udvariassági szabályokat kell betartania attól függően, hogy éppen a család mely tagjával beszél.

„Meghant egy szakértőkből álló csoport vette kezelésbe” – olvasható a neves udvari tudósítók, Omid Scobie és Carolyn Durand által jegyzett kötetben.

Ám a tudnivalók sora itt nem ért véget, az egykori amerikai színésznő egy kétnapos önvédelmi oktatáson is részt vett a brit hadsereg különleges alakulata, a Special Air Service (SAS) szervezésében. Erre azért volt szükség, mert a királyi család rengeteg fenyegetést kap.

„A képzés, amelyen Erzsébet királynő kivételével a brit királyi család minden tagja átesett, felkészítette Meghant arra is, mit kell tennie terrortámadás esetén, vagy ha emberrablás áldozatává válik, netán túszul ejtik” – magyarázta a könyvben az írópáros, akik állítják, Meghant egy alkalommal próbaképpen el is raboltatták: egy autó csomagtartójába tuszkolta őt egy „terrorista”, majd elszállította őt egy előre megbeszélt helyre, ahol azt is eljátszották, hogy rendőrtisztek megmentik a hercegnét.

A sussexi házaspár szóvivője a részletek kiszivárgása után kiemelte, sem Meghan, sem pedig Harry nem járult hozzá a könyvben leírtak megjelenéséhez.

A Kensington-palota egyik magas rangú tanácsadója Meghant már a Harryvel való kapcsolata elején óva intette attól, hogy M és H kezdőbetűs, 14 karátos arany nyakláncát hordja, amelyet mintegy 300 dollárért (87 ezer forintért) vett.

„Két nappal azután, hogy a lesifotósok megörökítették egy virágárusnál Meghant azzal a bizonyos nyaklánccal a nyakában, a Kensington-palotából telefonon szóltak oda neki, hogy mellőzze annak hordását, mert az csak bátoríthatja a fotósokat arra, hogy tovább üldözzék őt” – állítják a könyvben.

Forrás: Blikk

Kép: MTI/EPA