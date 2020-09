Idáig titkolták.

Fél évvel a történtek után derült fény a részletekre. David és Victoria Beckham március elején, Los Angelesben kapta el a koronavírus fertőzést. Az egykori futballszáron és divattervező nején Londonba hazatérve ütköztek ki a Covid 19 jelei. A Sun riportjából kiderült, a sztárpár alkalmazottai közül is többen lebetegedtek, néhányuk elég súlyosan, állítólag rokonaik közt is akadt, aki koronavírussal megfertőződött – számolt be a Blikk.

Victoria bepánikolt, és minden családtagja számára elrendelte, hogy két hétnél is tovább maradjanak karanténban.

Teljesen ledöbbent, hogy szuperfertőzők lehetnek.

A Daily Mail értesülése szerint, David Beckham Miamiban kezdte rosszul érezni magát, ahol új futballcsapata első meccsére látogatott el, és ekkor a családja is vele volt. Vidéki birtokukon töltötték a karantén a külföldről hazaérkezők számára elrendelt karantén időszakát, de csak most derült ki, hogy valóban betegek voltak.

