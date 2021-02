Karácsony előtt Gáspár Győző örömmel mesélte a Fókusznak, hogy az idei karácsonyt már nemcsak Beával és a lányaikkal ünneplik, hanem hatosban, Evelin és Virág udvarlóival írja a Femina.

December elején derült ki, hogy Gáspár Evelin két év után párra lelt, január végén viszont az Insta-sztorijában elárulta, már ismét szingli.

Az Este nyolckor Lakatos Leventével című műsorban mesélte el, hogy mi vezetett a szakításhoz. Az író, műsorvezetőnek arról is beszélt, hogy eddig három hosszú kapcsolata volt: két két évig tartó, és nemrég zárt le egy egyéves kapcsolatot.

Másnap elmentem hozzá, és soha nem turkáltam a telefonjában, de akkor kifigyeltem a kódját, beléptem, és ott volt egy beszélgetés egy nővel… Először még nem vallotta be, azt mondta, csak csókolóztak. Otthagytam, hazamentem, aztán kis idő múlva ott állt az ajtómban sírva, és bevallotta, hogy lefeküdt ezzel a nővel, megcsalt.

Első körben Gáspár Evelin elküldte, azt mondta neki, nem akarja többé látni, de aztán a fiatalember addig hívogatta, és írt neki, mígnem Evelin megbocsátott, és fél évig még együtt voltak.

A legutóbbi kapcsolatomnál is sajnos beleütköztem valami hasonlóba. Pont december 23-án azon kaptam, hogy a volt barátnőjével irkál. (…) Most az Öröklött sors című könyvet olvasom, és nálam a párkapcsolatban a megcsalás ismétlődött. Most már meg kell értenem, le kell zárnom, hogy tovább tudjak lépni, ne ismétlődjön meg. Nem akarnék egy olyan kapcsolatban lenni, ahol szívvel-lélekkel benne vagyok, és megcsalnak. Én még nem csaltam meg egy páromat sem