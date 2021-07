Kamarás Iván vallott: egy szívének kedves hölgy miatt vállalta be a TV2 táncos műsorát

Kamarás Iván most elárulta, hogy miért döntött úgy, szerepelni fog a Dancing with the Stars című TV2-műsorban.



A színész a TV2-nek nyilatkozott arról, hogy miért vállalta el színészként a kihívást, hogy egy táncos műsorban szerepeljen – szúrta ki a blikk.hu. Kamarás elmondása szerint édesanyja táncos volt, ő pedig bizonyítani szeretne neki – annak ellenére, hogy lelkesedése egyelőre nagyobb, mint a tánctudása.

Azért mondtam igent, mert nekem a tánc szívügyem. Édesanyám balettművész és a nevelőapám is, gyakorlatilag táncos családban nőttem fel és testközelből láthattam és értékelhettem azt az iszonyatos munkát, amit ők beleraktak az egész életük folyamán a karrierjükbe. Ők a showbiznisz legkeményebben dolgozó elemei és legkevésbé elismert figurái, úgyhogy szeretnék ezen valahogy segíteni és változtatni

– nyilatkozta. Majd hozzátette:

Szeretném az emberek figyelmét felhívni arra, hogy igenis, táncolni menő

– mondta.

Fotó: MTI/Mohai Balázs