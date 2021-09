Meghalt a Hobo Blues Band basszusgitárosa, Póka Egon

Hatvannyolc éves korában meghalt Póka Egon basszusgitáros, a Hobo Blues Band és a P. Mobil egykori tagja, a Póka Egon Experience vezetője – értesült a Telex.

Póka Egon Benedek 1953-ban született Budapesten. A gimnázium alatt játszott Radics Béla Tűzkerék nevű együttesében, játszott Zoránnal a Metróban és Horváth Charlie-val az Olympiában is. A hetvenes évek végén a Hobo Blues Band tagja lett, majd miután onnan kilépett, a P. Mobilban játszott, de közreműködött Deák Bill Gyulával is több lemezen, zenei rendezőként is.

A budapesti Kőbányai Zenei Stúdió művészeti szakképző iskola alapítója, igazgatója volt.

