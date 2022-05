Hoppá! Felnőttfilmhez kértek mentőautót az OMSZ-től

Különös kéréssel fordult az Országos Mentőszolgálathoz egy cseh vállalkozás.

Felnőttfilmjük elkészítéséhez szerettek volna mentőautót bérelni, ami helyszínként szolgálna pikáns jelenetekhez – számolt be az OMSZ Facebook-oldalán.

Egy mentőautó áll az V. kerületi Markó utca 22. és a Bihari János utca kereszteződésénél az Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága előtt. Az Országos Mentőszolgálat 1948. május 10-én alakult. Magyarország legnagyobb mentő és egészségügyi intézménye, működési köre az ország egész területére kiterjed. Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

