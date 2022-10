Curtis elárulta: nagy tervei vannak, de Majkával nem fog már együtt zenélni

Az Művészbejáró című műsorban leplezte le nagy tervét a rapper.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az adásban arról is beszámolt, hogy már a zenekar tagjai is megvannak, a dobostól egészen a keverőig, így ezért is biztos, hogy Majkával a közeljövőben nem fog együtt zenélni.

"Elég kevés igaz barátom van. De szerintem ezzel mindenki így van. Főleg aki ebben a körben mozog. Sok ember csak valami miatt keresi a társaságodat. Most már elég jó emberismerő vagyok, de mindenkinek esélyt adok. Viszont hamar lejön, hogy igazából milyen szándékai vannak"

– mondta a műsorban Curtis.