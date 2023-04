„Apám hulla részegen késsel támadt anyámra” – MC Hawer szívszorító dolgokra emlékezik

MC Hawer eddig nem hallott részleteket osztott meg azokból az időkből, amikor súlyos alkoholproblémákkal küzdött, de őszintén vallott legsötétebb időszakairól és szüleivel való kapcsolatáról is.

Keresztanyám állandóan agyba-főbe vert Forrás: TV2 Play

MC Hawer 2013-ban vonult be a sokadik elvonókúrájára, előtte 24 évig alkoholista volt. Azóta nem iszik, most pedig videósorozattal próbál segíteni a hasonló cipőben járóknak. A mulatós sztár most gyermekkoráról és alkoholista apjáról mesélt a Borsnak.

Ötéves koromban váltak el a szüleim. Bár még pici voltam, de emlékszem azokra az évekre, amikor apám hulla részegen késsel támadt anyámra, és én álltam közéjük. Aztán anyám vett egy nagy levegőt, végül beadta a válási papírokat. A faterom viszont csak akkor volt hajlandó elmenni, ha engem is magával vihet. Ennek ellenére a kereszt szüleimhez kerültem, akik négy éven át neveltek. Nem volt könnyű ott sem nekem, mert a keresztanyám állandóan agyba-főbe vert minden alkalommal, amikor ötös helyett négyest vittem haza. Örökkévalóságnak tűnt a náluk töltött idő, így rendkívül boldog voltam, amikor visszakerültem édesanyámhoz. Arról korábban már meséltem, hogy minket egyedül nevelt föl a húgommal. Rengeteg traumatikus dolgon mentem keresztül

– mondta MC Hawer. A mulatós sztár édesanyját 2012-ben, 78 évesen veszítette el, édesapja pedig 1993-ban, Hawer lányának születésekor, mindössze 56 évesen hunyt el. Fiatalon azt gondolta, ő sosem fog az apja sorsára jutni, de másképp történt.

Huszonöt éves koromban elkezdtem kortyolgatni, majd fokozatosan váltam függővé. Lehet benne genetika. Mivel addiktív a szervezetem, állandóan pezsgek, mindig kell, hogy történjem velem valami, máskülönben nem érzem jól magam, valószínűleg ezt akartam tompítani anno az itallal

– idézi a Blikk.

„A szülei iránt sosem érez az ember utálatot, én inkább szántam és megvetettem őt. Végig néztem az ő és Flipper Öcsi életét, ezekből láttam meg, hogy az alkoholizálás sehova sem vezet.”