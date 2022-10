MC Hawer is megjárta azt az utat, amin most Molnár Gusztáv megy keresztül, éppen emiatt nem kertelt és elmondta, milyen rossz véget érhet ez a történet – írja a Femcafe.hu.

Molnár Gusztáv alkoholbetegség miatt került elvonóra, amit most elhagyhatott, azonban kis túlzással sem egy ideális élet fogadta idekint, felesége ugyanis elhagyta őt, sőt, összejött Gusztáv egyik gyerekkori barátjával, akiket még egykor ő mutatott be egymásnak. Molnár most a gondozójánál lakik, ott kapott tetőt a feje fölé és igyekszik munkát találni.

"Sajnos, problémák mindig voltak, vannak és lesznek az ember életében, de nem ezeket kell nézni, hanem a megoldást. Az a baj, hogy a sérelmek miatt ugyanúgy a piához fog menekülni. Valószínűleg vissza fog esni. Még túl fiatal ahhoz, hogy ezt komolyan vegye"

- mondta MC Hawer a Borsnak.

"Nagy eséllyel méltatlanul, elhagyatva, hajléktalanként fog meghalni, ha nem változtat az életén, vagy feláll, és csapot-papot hátrahagyva dolgozik, és minden munkát elvállal, ami szembejön vele. A pia utáni sóvárgás soha nem fog elmúlni, legfeljebb csak enyhül. Én szinte minden pénzemet élményekre költöm: impulzusokat vásárolok, hogy ne jusson eszembe italhoz nyúlni"

- tette hozzá aggódva.

Molnár Gusztáv egyébként október 16-án posztolta ki a Facebookra, hogy elhagyhatta az elvonót. Posztjában mindenkitől bocsánatot kért, akit valaha megbántott és egy új életről beszélt.