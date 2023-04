Shane Tusup jól bírja: válogatott nőkkel bulizott együtt szülinapján

Shane Tusup most ünnepli 35-ik születésnapját: a szerb-amerikai származású edző megadta a módját a jeles nap eltöltésének.

Tusup jót bulizott a születésnapján. Forrás: Instagram

Tusup valóságos hölgykoszorú közepén, háromemeletes tortával és hatalmas bulival ünnepelt – írja a Blikk.

Shane Tusup mostanában visszafogta médiaszerepléseit, munkája mellett üzleti érdekeltségeire koncentrál.

Az állampolgárságot is megszerző edző szeret Magyarországon élni, itt képzeli el a jövőjét is. Az egy napon keresztül látható Instagram-történetében Tusup most megmutatta, hogyan telt a születésnapja.

Az edző háromemeletes tortája mellé impozáns hölgykoszorút is „kapott”, utóbbi nagyon is bejött neki: önfeledten táncolt,

mi több, az egyik videón énekelt is. Eközben a vendéglőben komoly vendégsereg gyűlt össze, hogy felköszöntsék Shane-t.