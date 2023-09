Zokogva esett ki a The Voice-ból szombat este Trokán Nóra húga. A 25 éves Magyar Elektrának senki sem fordult meg.

A The Voice szombati adásában családi drámának lehettek szemtanúi a nézők. Trokán Nóra féltestvére zokogva búcsúzott, még a nővére sem fordult meg a hangjára.

Magyar Elektra a Hooligans egyik dalával állt színpadra, ám senki nem fordult meg neki a székkel, ami a továbbjutását jelenthette volna.

Miután előadta produkcióját, Trokán Nóra átvette a szót:

Magyar Elektra elmondta, nagyon nehéz neki az, hogy van két tehetséges testvére.

Curtis szerint áttörést csak akkor élhet el Magyar Elektra, ha majd nem akarja ennyire görcsösen a sikert.

Trokán hamar felismerte féltestvére hangját, ám szándékosan nem fordult meg a székével, nem akart részrehajló lenni. Miután mindenki háttal maradt a coachok közül, így a lány nem jutott tovább.

Trokán Nóra testvére kiesése után az Instagramon írt hosszabban érzéseiről:

Amikor elvállaltam ezt a műsort, tudtam, hogy lesznek embert próbáló pillanatok. A mai adás erre a bizonyíték. Kemény volt a húgomnak is és nekem is, de mint eddig sok mindent, ezt is megoldjuk együtt. Bárhogy is alakult a mai műsor, én büszke vagyok rá, hogy szembenézett a legnagyobb szorongásával és megpróbálta megmutatni egy ilyen speciális helyzetben, hogy mekkora tehetség, küzdés lakozik benne, ami most a helyzet óriási nyomása alatt sajnos nem úgy sikerült, ahogy tervezte. A mi családunkban a jelszó, hogy minden okkal történik. Hiszem, hisszük, hogy ennek is oka van és majd kiderül, hogy mi, talán nem is olyan sokára.