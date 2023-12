Krausz Gábor elárulta, hogy miért került kórházba a kislánya

Hannaróza már jól van.

Fotó: TV2

Néhány napja derült ki, hogy Tóth Gabi és a sztárséf kislányát kórházba kellett vinni. A Bors most megkereste Krauszt, aki elmondta, mi történt pontosan, és kislánya állapotáról is beszélt.

"A kislányom most itt van velem és szerencsére már teljesen jól van. Valamilyen vírusfertőzést kapott, ami olyan erős tüneteket okozott nála, ami miatt az édesanyja úgy döntött, hogy jobb, ha egyenesen a kórházba viszi. A kislányom már jól van, és most is éppen játszunk. A Dancing with the Stars után megtartottuk a születésnapját, most pedig pár napig nálam marad, amíg el nem indulok Ausztriába dolgozni. Senkinek nem kívánom azt az ijedséget, amikor apaként megtudja, hogy a gyermeke kórházba került, de Hannaróza jó kezekben volt, és hamar meg is gyógyították"