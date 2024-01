Biztosan sokakat meglep majd, amikor holnap reggel egy női hangot hallanak a rádióban, a Balázsék című közönségkedvenc műsorban.

Balázsék/Facebook

Mi is megírtuk, hogy Vadon Jani 15 év után elhagyja a Balázsék című reggeli műsort. Azóta gőzerővel megy a találgatás, hogy ki lehet majd az, aki elfoglalhatja Vadon Jani megüresedett székét. Nagy Alekosz önként jelentkezett a pozícióra, ám úgy látszik Sebestyén Balázs jobb alternatívát is el tud képzelni barátja helyére, és nemrég elárulta, hogy egyébként nőkben is gondolkoznak – tudatta a blikk.hu.

A pletykalap most azt is kiszúrta, hogy ki lett a szerencsés választott, egy adásra legalábbis biztosan:

Kovácsovics Fruzsina csatlakozik a két rádióshoz péntek reggel.

Az énekesnő Instagram-sztoriban osztotta meg követőivel, hogy a pénteki adásban ő lesz a harmadik kerék a népszerű reggeli rádióműsorban. Arról egyelőre nem írt, hogy az új szerepkör örökre szól-e vagy csak egy adásra.

Képzeljétek el, hogy az a jó hírem van, hogy holnap reggel négykor fogok kelni, ami önmagában nem annyira jó hír, pláne nem nekem…de hogy miért fogok négykor kelni? Hát mert hat órakor már a Rádió1 stúdiójában leszek Ferivel és Balázzsal. Tökre várom! Amikor legutóbb ott voltam, az is jó élmény volt. Készültem egy-két témával, meg dologgal

– mondta a videóban az énekesnő.