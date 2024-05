Muzeális villamosok szelik Budapestet – Itt lehet találkozni velük

Visszatérnek a nosztalgiajáratok a fővárosba, így az utakon és a vágányokon muzeális járművekkel is lehet majd találkozni Budán és Pesten egyaránt a tavaszi-nyári időszakban.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Szombattól hétvégente közlekedik az N2-es nosztalgiavillamos a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, május 12-én pedig az N18-as járaton lehet utazni a Csóka utca és a Szent János Kórház között. Ez a járat havonta egy alkalommal jár majd

- közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MTI-vel.

Május 26-án a Hűvösvölgybe is indul nosztalgiavillamos a Széll Kálmán térről az N56-os vonalon, kapcsolódva a Gyermekvasúthoz. Május 11-én a Margit hídon és az Erzsébet hídon át körjáratként közlekedik az N109-es nosztalgiabuszjárat, jó idő esetén nyitott Cabrio Ikarussal, május 18-án pedig az Astoria és a Csáktornya park között különleges trolibusszal lehet utazni az N74-es járaton.

A BKV rendezvényeihez kapcsolódva májusban retró buszok is közlekednek majd, ezek menetrendjéről a többi programmal együtt a bkk.hu holnapon lehet tájékozódni.

A nosztalgiajáratokat nosztalgia vonal- vagy napijeggyel lehet igénybe venni, amelyek elővételben megvásárolhatók a BKK ügyfélközpontjaiban, pénztáraiban, valamint elérhetők a nosztalgiajáratok személyzeténél is, a legkeresettebb, teljes árú felnőtt nosztalgiajegy pedig a BudapestGO alkalmazásban is beszerezhető. Az utasok jegyeit felszálláskor a kalauz lyukasztja ki, és a digitális jegyeket is a kalauz érvényesíti. A végállomáson az utasok csengethetnek is a villamosok csengőjével.