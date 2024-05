Mi történt? Károly király olyat tett, amiért Vilmos nagyon nem rajong – Gyűlnek a bajok a királyi családban

Bár a herceg nem sokszor ellenkezik édesapjával, aki egyben királya is, most mégsem ért egyet azzal, amit az uralkodó tesz.

Nehéz időszak áll Vilmos mögött és előtt

Bár sokan irigylik Vilmos herceget, az élete sosem volt egyszerű és meseszerű, mint amilyennek sokan gondolják: születésétől fogva arra készül, hogy egy nap majd a fejére kerül a korona és uralkodó lesz, ami ugyanakkor óriási felelősséggel és rengeteg munkával jár.

III. Károly király munkában Fotó: Facebook/King Charles III

Édesanyját, a néhai Dianát igencsak korán elveszítette, testvérével évek óta nincs jó viszonyban, most pedig még feleségéért és apjáért is izgulhat, hiszen a trónörökös mindkét szeretténél rákbetegséget diagnosztizáltak az év elején.

Mindez azt is jelenti, királyi származásából eredő kötelezettségei is megsokszorozódtak: Vilmos rengeteg feladatot vett át mind Károlytól, mind pedig Katalintól, akikkel igyekszik sok időt tölteni temérdek teendője mellett is, arról nem is beszélve, hogy három gyermeke szintén számít rá. Érthető tehát, hogy eddig ez az év nem éppen úgy alakul a herceg számára, mint ahogyan azt várta, most pedig mint kiderült, még apjáért is aggódhat, nem véletlenül.

Amint arról a Mirror beszámolt, a 75 éves Károly nemrégiben visszatért feladataihoz orvosai beleegyezésével. Természetesen kezeléseit sem hagyta abba, de mivel nem tudott tovább tétlenkedni, úgy döntött, az ország ügyeivel is foglalkozik majd. Ami sokaknak nem tetszik...

Vilmos nem rajong apja döntéséért: a hírek szerint a herceget rendkívül aggasztja apja munkamániája és hektikus napirendje, ami véleménye szerint egyáltalán nem tesz jót a király egészségének. Azt szeretné, hogy apja egészséges egyensúlyt teremtsen feladatai és a gyógyulásra tett igyekezete között. A herceg úgy véli, most kizárólag a felépülésére kellene koncentrálnia, a kevés pihenés ugyanakkor nem válik előnyére – árulta el a lapnak egy Vilmoshoz közel álló forrás – írja a femcafe.hu