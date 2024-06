"Miért sértegetik? Orbán Viktor igenis a szövetségesem" – Határozottan bevédte a magyar kormányt a spanyol pártelnök

Bárki mondhat bármit, a magyar miniszterelnök a szövetségese – jelentette ki Santiago Abascal, a VOX spanyol párt elnöke vasárnapi EP-választási kampánybeszédében.

Büszkén állt ki a spanyolországi VOX párt elnöke június 2-i EP-választási kampánybeszédében Orbán Viktor magyar miniszterelnök mellett.

Santiago Abascal nem kertelt, azt mondta: a brüsszeli politikusok politikai okokból támadják Magyarországot – tudatta a mandiner.hu.

Miért sértegetik a magyar szövetségesünket, Orbán Viktort? Egyértelmű: mert megvédi a határokat, mert nem fogad el egyetlen kvótányi illegális bevándorlót se

– fogalmazott Abascal beszédében.

Santiago Abascal a szövetségesének nevezte Orbán Viktort – Fotó: Videa

Arról is beszélt, hogy a magyar kormány egy lobbicsoportot sem enged be az iskolákba, „hogy megrontsák a gyerekeket”. Kiemelte, jó példa a gyermekvédelmi népszavazás is, melyen, úgy véli, a magyar emberek hallatták hangjukat – írta a mandiner.hu.

Az Európai Bizottság Von der Leyennel és a rabszolgáival, Feijóóval és Sánchezzel azért kriminalizálja Magyarországot, mert egy szuverén ország, amely megvédi a határait, a szuverenitását és megvédi gyermekei ártatlanságát

– sorolta a VOX párt elnöke.

A politikus nemcsak a gyermekvédelmi programot emelte ki. Méltatta a magyar kormány demográfiai programját is.

Akik védik a népüket, akik buzgók, a szuverenitásuk és a hazájuk szerelmesei, azokat üldözik. És ők, ezek az üldözöttek, a mi szövetségeseink

- jelentette ki Santiago Abascal.

A VOX párt elnöke azt is hozzátette: ezért egyáltalán nem szégyellik nemzetközi szövetségeseiket, akikkel nem kell mindenben egyetérteniük. De egyáltalán nem szégyellik magukat miattuk – írta meg a mandinder.hu.