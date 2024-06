Vitray Tamás szerint ez az elvárás egy mai tévéstől: Jóképű legyen és higgye azt magáról, hogy mulatságos

Vitray Tamás elárulta, mit gondol a mai tévésekről: úgy véli, egészen más készségekre van szükség most, mint régen.

Interjút adott a Storynak Vitray Tamás, aki többek között arról mesélt, mit gondol a mai televizós műsorvezetőkről. A Kossuth-díjas újságíró, riporter, a Magyar Televízió örökös tagja szerint kétségtelenül megváltozott a tévézés, de semmiképp sem szabad azt mondani, hogy régen jobb vagy rosszabb lett volna, egyszerűen csak más.

Teljesen más készségek kellenek ma, mint évtizedekkel ezelőtt. Jóképű legyen, beszédképes, és higgye azt magáról, hogy mulatságos − ezek számítanak leginkább. Ha vonzó, ha sokan nézik, tulajdonképpen már meg is felelt. Nem is derül ki, hogy az illető birtokában van-e azoknak a tulajdonságoknak, amelyek egykor fontosak voltak, hiszen nem is szükségesek. Szinte minden megváltozott, nem tudom azt állítani, hogy rosszabb, de azt sem, hogy jobb lett, egészen egyszerűen más. Talán a technikai fejlődés ment a személyiség rovására.

A 91 évesen újra házasodott Vitray szerint azonban nem változott meg minden: a tömegből még mindig azok tudnak kitűnni, akik többet tudnak a többieknél. Friderikusz Sándort hozta fel példának, aki több évtizedes karriert tudhat magáénak.