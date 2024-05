Elzavarták otthonról az egyik legjobb hangú magyar énekest

Már egészen fiatalon hatalmas pofont kapott az élettől Révész Sándor. A Generál és a Piramis legendás énekesét, akivel gondok voltak a középiskolában, édesanyja előbb dolgozni küldte, majd miután onnan is ellógott, elzavarta otthonról.

„Anyám gimnáziumi kirúgásom után azt kérte: Fiam, menj el dolgozni. Amit meg is tettem: a Belkereskedelmi Minisztérium Dorottya utcai kihelyezett irodájának lyukkártyás adatrögzítője lettem. Vég nélküli számoszlopok összeadása volt a feladatom reggeltől estig. Két hétig bírtam. Úgy vetettem véget szenvedéseimnek, hogy napokig nem mentem be dolgozni, amit jóanyám persze megneszelt. Bűntudatot éreztem, ezért irodai gépek zaját imitáló háttérhangot produkáltunk Dalnoki Robi barátom lakásában, miközben felhívtam édesanyámat, bizonyítandó, hogy a munkahelyemen vagyok. A bibi csak az volt – mint utóbb megtudtam –, hogy anyám fél óra múlva az általa tudott munkahelyi telefonszámomon visszahívott, és kereste lyukkártyarögzítő fiát, mire az osztályvezető közölte vele, hogy: Asszonyom, az ön fiát napok óta nem láttuk” – idézte fel a régi történetet Révész az önéletrajzi kötetében, amelyről a Blikk számolt be. Ennek lett az a kövekezménye , hogy Révész Sándort elküldték otthonról.

A zenészt a barátja, Póka Egon híres basszusgitáros családja fogadta be és adott szállást neki két éven át. Hamarosan hivatalosan is családtaggá fogadták a zenészt barátja szülei, így nem csak új otthonra lelt egy pillanat alatt.

Révész Sándor, a Piramis együttes énekese Fotó: MTI / Kovács Tamás