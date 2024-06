Mérgező szexizmus – Demi Moore vitriolba mártotta szavait, amikor Hollywoodról beszélt

Számtalan óriásprodukció sztárja, Demi Moore arról beszélt, hogy 40 éves kor felett mi történik egy színésznővel Hollywoodban.

Demi Moore szerint Hollywoodnak addig érdekesek a színésznők, amíg tudnak gyereket szülni – írta a 24.hu. A lap megemlékezett arról, hogy Demi Moore számára a nagy visszatérés éve az idei: főszerepet játszik a cannes-i filmfesztiválon versenyző testhorrorban, a Substance-ben, és fontos szerepben tűnik fel a Feud című sorozat új évadában.

Utóbbiról kérdezték, Moore kiemelte, mennyire nagy lehetőségnek tartja, hogy annyi más csodás színésznővel együtt játszhat a sorozatban. Az évad Truman Capote író és egy vagyonos New York-i nőkből álló baráti társaság konfliktusát meséli el. Moore-on kívül Naomi Watts, Calista Flockhart, Diane Lane és Chloë Sevigny is játszik benne.

Demi Moore Forrás: Facebook/Demi Moore

Moore beszélt arról is, hogy amint elérte a negyvenéves kort, hirtelen elkerülték a jó szerepajánlatok. Akkor jött rá, hogy Hollywoodban is addig kapnak jó lehetőségeket a színésznők, amíg termékeny korban vannak. Igaz, azt is mondta, hogy az elmúlt húsz évben sokat javult a helyzet, és mára egyre több olyan történettel találkozik, ahol a korosodó nők vágyai, szexualitása is témaként jelenik meg.