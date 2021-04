A telefonos konzultáció magasabb szintre emelése az MCNtelecom és az YCLIENTS integrációjának köszönhetően

Az MCNtelecom mögött összesen 20 évnyi fejlesztési tapasztalat áll. Az MCNtelecom kiemelt célja, hogy a kis – és középvállalkozások a legfejlettebb távközlési és IT-megoldásokat alkalmazzák. (x)

Az MCNtelecom számos olyan felhő alapú szolgáltatást és lehetőséget biztosít a kis- és középvállalkozások számára, amelyek biztosítják az ügyfelekkel történő hatékony és gördülékeny kapcsolattartást, valamint a vállalkozások a költséghatékony működését.

Az egyik ilyen kiváló lehetőség az MCNtelecom és CRM-fejlesztő partnere, az YCLIENTS integrációs együttműködésének köszönhetően jött létre. Lássuk, mi is ez !

Miért olyan hasznos az online időpontfoglalás?

Az emberek egy része az online időpontfoglalás híve, hiszen sokan csak a munkaidő letelte után tudnak a személyes dolgaikkal foglalkozni. Számukra az online időpontfoglalás egy remek lehetőség. A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy az online időpontfoglalók mintegy 42%-a, további 5 alkalommal foglalt újra ily módon időpontot.

A digitális naptár is egy hasznos lehetőség a vállalkozások számára, hiszen minden időpontot könnyen kezelhetnek és ennek köszönhetően az ügyfelek bárhonnan és bármikor időpontot tudnak foglalni online, a weboldalon és a közösségi oldalakon keresztül, de a telefonhívások is integrálhatók a naptárba az MCNtelecomnak és a YCLIENTS-nek köszönhetően.

Ha már a telefonhívásokról van szó, mi a helyzet azokkal, akik továbbra is telefonon kívánnak időpontot foglalni?

Az online időpontfoglalás népszerűsége töretlen, azonban egyes ügyfelek és vállalkozások számára még mindig a telefonos konzultáció, időpontfoglalás szerepel első helyen. Éppen ezért az üzlettulajdonosoknak és vezetőknek, a vállalkozásoknak, a jövőben is szem előtt kell tartania a telefonos kommunikáció, elérhetőség fejlesztését, hogy azok az ügyfelek is elégedettek legyenek, akik telefonon kívánnak kapcsolatba lépni az adott szalonnal. Az ügyfelekkel való kapcsolattartást még magasabb szintre emelhetjük, ha VOIP telefont használunk, mobil előfizetés helyett.

Mi is az a VOIP telefon?

Amikor már nem elég egy egyvonalas, sima vezetékes, vagy mobiltelefon, hiszen ezek erősen korlátozottak, hiszen nincs statisztika, csak egy vonal van, nem beszélve arról, hogy a vezetékes telefon helyhez kötött és lássuk be, idejétmúlt is, akkor jól jöhet a VOIP telefon. További hátrányai a vezetékes és mobiltelefonnak, hogy nincs többcsatorna, nem rendelkeznek menüvel, nem láthatók át. Ha viszont egy magasabb szintre szeretnénk emelni a vállalkozásunkat, szeretnénk tudni, hogyan kezelik a telefonhívásainkat, ha szeretnénk tudni, hogy a recepciós például hány telefonszámot hívott vissza valójában, hány sikeres hívása volt, akkor mindenféleképpen a VOIP telefon nyújthat hathatós megoldást.

Mi is az a VOIP? A VOIP egy felhő alapú rendszer, amely számos lehetőséget kínál és teljesen más magaslatokba – minőségre – tudja emelni a vállalkozásunkat, emellett profi megjelenést ad a vállalkozásoknak, legyen az bármilyen méretű.

Az ügyfelek megszokták, hogy csak a multi, vagy a nagyobb cégek engedhetik meg maguknak a VOIP alapú, többcsatornás menüvel rendelkező telefonvonalakat. Azonban az MCNtelecomnak köszönhetően, már bármely vállalkozás számára elérhető ez a szolgáltatás, lehetőség és ezzel számos olyan technológiai és üzleti megoldásokat vehet igénybe, amelyekkel kiemelkedhet a konkurencia közül. Nem beszélve arról, hogy a telefonos beszélgetések kontrollálásával emelheti az ügyfelei elégedettségét, illetve a munkatársak munkáját is hatékonyabbá teheti. De természetesen, a vállalkozó elégedettsége is fokozódik. Az ügyfelek kiszolgálása pedig magasabb szintű lehet, hiszen biztos lehet abban, hogy visszahívják, vagy van várakoztatás, ami szintén nagyon lényeges.

Ebben a meggyőződésben találkozott az MCNtelecom és az YCLIENTS, hisz mindkét cég számára első helyen szerepelnek az olyan integrációk, amelyekben mind a vállalkozás, mind az ügyfelek csak nyernek. Mégpedig ennek az integrációnak köszönhetően. Ha az ügyfelek elégedettek, akkor a tulajdonos is az lesz, hiszen az ügyfelek újra visszatérnek az adott vállalkozáshoz.

A VOIP rendszer kiváló lehet minden vállalkozás számára, azaz webshopok, üzletek, szolgáltatóipar számára, vagy üzemek és gyártók, szállodák, klinikák számára, ahol a belső telefon is fontos szerepet kap és annak kiépítése nagyon is szükséges.

Az MCNtelecom csoport távközlési szolgáltató és szoftvertermék – fejlesztő vállalkozás, amely 2000 óta több nagyszabású projektet valósított meg. A vállalat jelenleg Európában fejleszti üzleti tevékenységét. Távközlési szolgáltatóként négy európai országban van jelen: Magyarországon, Németországban, Szlovákiában és Ausztriában. Saját infrastruktúrával, távközlési gócpontokkal rendelkezik. Azokban az országokban, ahol jelenléti pontja van, a távközlési szolgáltatások nyújtásához szükséges engedélyek birtokában van.

Az MCNtelecom és az YCLIENTS integrációjának köszönhetően lehetőség van arra, hogy az YCLIENTS felhasználói igénybe vegyék a távközlési cég számos ingyenes szolgáltatását. Ez egy olyan lehetőség, amely azt mutatja a vendégeknek, hogy valóban fontosak. Azonban nem csak a vendégek, hanem a vállalkozások is számtalan előnyét élvezhetik azoknak a szolgáltatásoknak, amelyeket az integráció biztosít. És akkor nézzük is ezeket az előnyöket!

A vendégeknek nyújtott előnyök

A vendégek számára biztosított számos előny közül most kettőt említünk. A VOIP telefonnak köszönhetően a beérkező hívások azonnal megjelennek az YCLIENTS digitális naptárában. Ha új vendégről van szó, akkor a telefonszámát jeleníti meg, ha régi ügyfél, akkor pedig a nevét. Visszahívás esetén így a recepciós a nevén szólíthatja a klienst, ami egy professzionális hozzáállást takar. Éppen úgy, mint a visszahívás. És az is a professzionális hozzáállást tükrözi, ha a recepciós üdvözli a vendéget a telefonban és közli, hogy a Te vállalkozásodat kereste fel.

Az üzlettulajdonosok számára biztosított előnyök

Az integráció számos előnyt biztosít a rendszert felhasználó vállalkozásoknak. Az egyik az, ha több csatornát használ, vagy várakoztatásra teszi a hívást például egy dallamos szöveggel, így csökken az esélye annak, hogy a hívó fél megvárja, amíg egy munkatárs felszabadul. De ha csak csörög a telefon és nem vesszük fel, akkor az ügyfél nagyobb eséllyel teszi le a telefont, és amikor a recepciós vissza tudja hívni a klienst, akkor pedig nem biztos, hogy az ügyfél ér rá felvenni a telefont. Ezeket a hibalehetőségeket pedig mindenképpen minimalizálni szükséges.

Statisztika és hangrögzítés

A vállalkozások tulajdonosai pontos képet kapnak a kimenő – és bejövő hívásokról, a visszahívások számáról és a vissza nem hívott számokról. Emellett a hangrögzítő funkciónak köszönhetően, egy évre visszamenőleg, visszahallgathatják a hívásaikat, így le tudják ellenőrizni, hogy a recepciós, hogyan is kommunikált a vendégekkel, és ha szükséges, egy-egy kérdéses szituációt átbeszélhetnek, illetve továbbképzéssel még hatékonyabbá tehetik a munkatársak munkáját.

A másik előny, hogy a telefonszámunk nem függ a helyszíntől, így bárhol fogadhatjuk a hívásokat, akár mobilon, akár vezetékes telefonon, laptopon keresztül. Nem beszélve arról, hogy egy-egy feladat kiszervezhető (outsource), akár külső, professzionális cégeknek, akik tudják kezelni a bejövő, kimenő hívásokat, a panaszkezelést vagy a minőségi felméréseket. Az MCNtelecomnak van egy robotalapú visszahívója, ami akár rá is kérdezhet, hogy mennyire volt elégedett az ügyfél az adott vállalkozás munkatársával való beszélgetéssel. Ezt is akár már egy kisvállalkozás is igénybe veheti, nem feltétlenül szükséges, hogy multicég legyünk.

