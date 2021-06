Karikó Katalin közelebb került a Nobel-díjhoz

A rangos svájci elismerés erősíti a várakozásokat, hogy Karikó Katalin a Nobel-díj egyik fő esélyese lehet.



Karikó Katalin kapta a 2021-es Reichstein-érmet, a legnagyobb svájci tudományos díjat a gyógyszerészet területén. A gyógyszerészeti tudományok svájci akadémiájának elismerése erősíti a várakozásokat, hogy Karikó Katalin a Nobel-díj egyik fő esélyese lehet.

A lengyel-svájci kémikus és orvosi Nobel-díjas Tadeusz Reichsteinről elnevezett díj már többször is került olyan tudóshoz, aki később megkapta a Nobel-díjat is. A Reichstein-érmet a svájci akadémia adja azoknak, akik sokat tettek a gyógyszerészeti tudományok népszerűsítéséért a kutatáson, tanításon és a gyakorlati alkalmazáson keresztül.

Az új típusú, mRNS-technológián alapuló védőoltások kifejlesztésében meghatározó szerepet játszottak Karikó Katalin elmúlt évtizedekben folytatott kutatásai.

Karikó Katalin Kisújszálláson nőtt fel, majd Szegeden szerzett biológus diplomát, és kutatómunkáját is a városban kezdte el; 1985-ben létszámcsökkentés miatt elküldték, így családjával az Egyesült Államokba költözött, előbb a philadelphiai Temple Egyetemen, majd a Pennsylvania Egyetemen dolgozott.

2004-ben egy kollégájával, Drew Weissmann-nal szabadalmat jegyeztettek be a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNS terápiás alkalmazásra. Ezt a szabadalmat vásárolta meg 2011-ben a BioNTech és a Moderna. 2014-ben Karikó Katalin a német BioNTech cég alelnöke lett. 2018-ban a Pfizer gyógyszercéggel közösen kezdtek ezen a technológián alapuló oltást fejleszteni, ennek is köszönhető, hogy a koronavírus megjelenése után néhány hónappal már el is indult a vakcina tesztelése, tavaly december elején pedig a széles körű felhasználás.

A Reichstein-érem átadásakor a koronavírus elleni küzdelemben játszott meghatározó szerepét hangsúlyozták:

Karikó Katalin hozzájárulása az mRNS kutatásához és a vakcinákban és gyógyszerekben való felhasználásához alapvető

– áll a hivatalos indoklásban.

Az ön kitartása ennek az új technológiának a fejlesztésében nemcsak a vakcinológia új korszakát hozta el, de a gyors és tömeges immunizációhoz is hozzájárult, ami meggátolta a Covid további terjedését.

Karikó Katalin példája bizonyítja az időnként igen hosszú akadémiai kutatások hozadékát a társadalomnak

– mondta Gerrit Borchard, a svájci akadémia elnöke.

Forrás:nuus

