"Feketepiac, illegális pénzmozgások, desabilizált árfolyam" – tényleg ez lesz a jövő valutája?

A bitcoin vagy röviden BTC, nem más, mint egy olyan digitális fizetőeszköz, amelyet elektronikus úton hoznak létre és tárolnak. A bitcoin egy decentralizált eszköz. Azaz nincs mögötte sem központi bank, sem kormány, sem pedig egy kibocsátó vállalat. Ez a legnagyobb előnye, és a legrémisztőbb hátránya is, most, hogy az egyházakkal kapcsolatban szóba került a crypro röviden mi is összegolajuk.

A Bitcoint Satoshi Nakamoto-nak köszönhetjük, aki a kriptovaluta közösségek legnagyobb alakjává vált. Hogy kit rejt ez a név, az a 2008-as megszületés óta nem publikus. Magát a bitcoin működési elvét egy fehér könyvnek nevezett útmutatóban fektették le, ebben láthatjuk azt, hogy a bitcoin egy központi ellenőrzéstől függetlenül, elektronikusan átruházható és utalható, minimális tranzakciós díjjal járó értékmegőrző és fizetőeszköz.

A hagyományos pénzzel ellentétben, a bitcoin fizikailag nem megfogható, azaz nem nyomtatják. Ennek több oka is van, megspórolhatónak tűnnek a nyomtatási költségek, nem kell a hamisítástól félni, illetve fedezet sincs mögötte. A bitcoint a bitcoin bányászok számítógépes szoftverek segítségével hozzák létre különböző problémák megoldásával, amit a szektorban bányászatnak neveznek. De hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Bárki aktív tagjává válhat a bitcoin bányász közösségnek.

A bányászat egy elosztott számítógépes hálózaton zajlik, de a szabályrendszere meghatározta azt is, hogy maximum 21 millió bitcoint lehet kibányászni.

Hátrányból előny?

A bitcoin napjainkban már egyes helyeken ugyanúgy használható termékek és szolgáltatások vásárlására, mint a hagyományos pénzek, azaz a forint, az euró vagy akár a dollár. De nincs kézzelfogható pénzünk, vagyis csakis elektronikus fizetésekhez lehet használni. Bár ez a bank és hitelkártyák korában mintha bankkártyával vagy hitelkártyával vásárolnánk.

Az egyik legnagyobb különbség a hagyományos pénz, illetve a bitcoin között viszont az, hogy a bitcoin decentralizált. Egyetlen intézmény sem ellenőrizheti a bitcoint, illetve a mögötte működő hálózatot.

Nem véletlen, hogy a fekete piac szinte azonnal rácsapott, ahogy egyes nem megerősített információk szerint már országok is alaposan bevásároltak/vásárolnak belőle.

És a fedezet?

Klasszikus közgazdaságtani értelemben véve nincs mögötte fedezet, innentől kezdve a közgazdászok jelentős része nem is tulajdonított neki nagy jelentőséget. Most azonban kikerülhetetlen lett, hiszen szinte felkapta rá a fejét az egész világ. A bitcoin mögött színtiszta matematika és közösség áll, vagyis kicsit túlzóan, de mondhatjuk azt, hogy a hype az, már ami értéket ad neki. Értékét ezen felül első sorban a mögötte álló technológiák adják, hiszen ezek nélkül nem lenne egy különleges, forradalmain új dolog. A világ első, valóban működő blokklánca, amely azóta is töretlenül, megbízhatóan működik.

Három dolog, amely kiemeli a BTC-t a többi hasonló közül:

- Ha bitcoinnal rendelkezik, és biztonságosan tárolja akkor az valóban a öné. Ha nálad a privát kulcs, senki nem képes befagyasztani a “számlád”, vagy korlátozni a bitcoin utalásaid.

- Nem fordulhat elő az sem, hogy a kormány úgy dönt, hogy létrehoz belőle több 10 millió darabot:

21 millió darab bitcoin lesz összesen.

Ha addig nem omlik össze a társadalom akkor 2140-re fogják kibányászni az utolsót.

- A bitcoin esetében nem kell tartani attól, hogy hamis, hiszen a tranzakciókba “bele van építve”, egy ellenőrzési folyamat, amelyben a bitcoin blokklánc biztosítására használt összes számítógép részt vesz.

Olyan nincs, hogy valaminek csak előnye legyen, így érdemes beszélni a hátrányokról is. Az, hogy az árfolyam folyamatosan változik az egy dolog, 4 évvel ezelőtt az értéke valahol fél millió forint körül mozgott, most 14,7 millió forintot ér egy BTC. Magyarországon sem csak webáruházakban használható már, hanem ügyvédnél és fodrásznál is lehet vele fizetni, valamint van bitcoinautomata is. A legnagyobb hátránya azonban az értékvesztés lehetősége mellett az, hogy a nagyfokú anonimitás miatt a bűnözés és a terrorizmus eszköze lett, illetve a legideálisabb megoldás a pénzmosásra.

Azonban a rendszer támogatói azt mondják, az illegális tevékenységek a készpénz miatt virágozhatnak, mégsem akarja senki betiltani a készpénzforgalmat. Ezzel egyet is kell, hogy értsünk. Azonban jelenleg nincs tisztázva a bitcoin jogi helyzete.

Mit lép az MNB?

Már az is komoly előrelépésnek számított, hogy bizonyos országokban kimondták, hogy pénznek számít. Hazánkban a Magyar Nemzeti Bank már 2016-ban arra figyelmeztetett, hogy a virtuális fizetőeszközök nem tartoznak egyetlen ország hatóságának, jegybankjának a felügyelete alá sem. Ezért nincsenek megfelelő garanciális, kárviselési szabályok, amelyek visszaélés, lopás esetén védenék a felhasználókat.

Ez továbbra is így van.

Lufi vagy sem?

A feketepiac, az illegális pénzmozgások, a desabilizált árfolyam egy olyan érdekes egyveleget alkot, hogy a BTC mozgásában és felhasználásban mindenki részt vesz, és mindenki nyerni akar. Nem lehet tudni még mindig, hogy mi lesz a sorsa, hogy tényleg a jövő, ahogy Elon Musk állítja, vagy csak egy lufi, ahogy több még a régi iskolában nevelkedett közgazdász.