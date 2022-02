A világ legnagyobb repülőgépeinek egyike semmisült meg Ukrajnában

Ukrán források szerint az Antonov An-225 Mriya gépet orosz bombák pusztították el.

Fotó: mark steven, CC BY-SA 3.0 GFDL 1.2, via Wikimedia Commons

Kijev közelében a Gosztomel repülőtéren pusztult el a gép, amelyet a szovjet-ukrán Antonov tervezőirodában fejlesztettek, mint a világ legnagyobb repülőjét, fő feladata a Buran űrrepülő szállítása volt. 2008-ban egy MOL megbízás kapcsán Ferihegyen is landolt. Az eredeti tervek szerint kettőt építettek volna a gépből, de a Szovjetunió széthullása, a Buran-program leállása után már nem volt pénz a második repülőre. A gépet a hangárban semmisítették meg az orszok február 24-én, amit most erősítettek meg hivatalosan is, így az egyetlen példány megsemmisült.

