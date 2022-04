Ezt üzente Varga Judit és Toroczkai László a Twittert megvásárló Elon Musknak

Mindketten pozitívan fogadták, hogy a milliárdos megveszi a Twittert.

A Fidesznél és a Mi Hazánk Mozgalomnál is üdvözölték a hírt, hogy Elon Musk megveszi a Twittert. A cég igazgatótanácsa a minap fogadta a milliárdos 44 milliárd dolláros vételi ajánlatát.

„Csak remélni tudjuk, hogy a Twitter olyan digitális tér lesz, ahol minden vélemény – politikai beállítottságtól függetlenül – egyformán látható marad”

– írta Varga Judit igazságügyi miniszter a Twitter-oldalán, és Elon Muskot idézve úgy fogalmazott: a szólásszabadság a működő demokrácia alapköve.

Az igazságügyi miniszter az elmúlt években rendszeresen kritizálta a Facebook és Twitter működését.

A Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott: „Mi a budapesti Andrássy utat foglaltuk el a Pride előtt, Elon Musk pedig megvette a Twittert. Lesz családi felvonulás, és lesz szólásszabadság (legalább itt).”

Vargáéhoz hasonló küzdelmet folytat a Facebook ellen Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke is, akinek az oldalát 2019-ben függesztették fel, és aki emiatt be is perelte a közösségi oldal tulajdonosát.

Címlapkép: MTI/AP/Pool Reuters/Hannibal Hanschke